Росія готує небезпечний запуск реактора на ЗАЕС - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Росія планує знову інтегрувати захоплену Запорізьку АЕС до своєї енергомережі. Подальшим кроком може стати ризикований пуск реактора.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х у четвер, 2 жовтня.

Пост Сибіги. Фото: скриншот

Росія готує небезпечний запуск реактора на ЗАЕС

Міністр зазначив, що Росія свідомо відключила Запорізьку АЕС від електромережі. Це було зроблено вручну у вигляді своєрідного тесту, адже окупанти готуються повторно приєднати станцію до своєї енергосистеми.

"Наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією — без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур. Це безвідповідальний крок, зроблений лише для того, щоб продемонструвати контроль Путіна", — зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що подібні безвідповідальні кроки Росії підвищують ймовірність ядерних інцидентів. Міністр наголосив, що дії окупантів із Запорізькою АЕС слід розцінювати як елемент військової тактики.

"Кожен крок Росії — це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи. Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю", — наголосив він.

Сибіга наголосив, що Україна звертається до МАГАТЕ, його держав-членів та міжнародних партнерів із закликом застосувати всі можливі інструменти — від гарантій безпеки та тимчасових режимів припинення вогню до забезпечення безперешкодного доступу ремонтних бригад і постачання спеціалізованого обладнання. Це необхідно для термінового відновлення резервної лінії та якнайшвидшого підключення кількох незалежних зовнішніх джерел живлення до Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що, якщо електропостачання на ЗАЕС не відновлять терміново, це може призвести до ядерної катастрофи.

Раніше Сибіга попереджав про плани РФ щодо ЗАЕС. Він повідомив, що Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову.