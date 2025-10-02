Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ намеренно отключила электрику на ЗАЭС — Сибига назвал причину

РФ намеренно отключила электрику на ЗАЭС — Сибига назвал причину

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 22:10
Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Россия планирует снова интегрировать захваченную Запорожскую АЭС в свою энергосеть. Дальнейшим шагом может стать рискованный пуск реактора.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х в четверг, 2 октября.

Реклама
Читайте также:
РФ навмисно відключила світло на ЗАЕС — Сибіга назвав причину - фото 1
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС

Министр отметил, что Россия сознательно отключила Запорожскую АЭС от электросети. Это было сделано вручную в виде своеобразного теста, ведь оккупанты готовятся повторно присоединить станцию к своей энергосистеме.

"Следующий шаг России будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией — без надлежащего охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур. Это безответственный шаг, сделанный только для того, чтобы продемонстрировать контроль Путина", — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что подобные безответственные шаги России повышают вероятность ядерных инцидентов. Министр подчеркнул, что действия оккупантов с Запорожской АЭС следует расценивать как элемент военной тактики.

"Каждый шаг России — это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе. Недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, вызванный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как Москва использует ядерную безопасность как оружие", — подчеркнул он.

Сибига подчеркнул, что Украина обращается к МАГАТЭ, его государствам-членам и международным партнерам с призывом применить все возможные инструменты — от гарантий безопасности и временных режимов прекращения огня до обеспечения беспрепятственного доступа ремонтных бригад и поставки специализированного оборудования. Это необходимо для срочного восстановления резервной линии и скорейшего подключения нескольких независимых внешних источников питания к Запорожской АЭС.

Напомним, что главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков сообщил, что, если электроснабжение на ЗАЭС не восстановят срочно, это может привести к ядерной катастрофе.

Ранее Сибига предупреждал о планах РФ в отношении ЗАЭС. Он сообщил, что Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова.

МИД Андрей Сибига ЗАЭС Запорожская АЭС Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации