Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Россия планирует снова интегрировать захваченную Запорожскую АЭС в свою энергосеть. Дальнейшим шагом может стать рискованный пуск реактора.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х в четверг, 2 октября.

Реклама

Читайте также:

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС

Министр отметил, что Россия сознательно отключила Запорожскую АЭС от электросети. Это было сделано вручную в виде своеобразного теста, ведь оккупанты готовятся повторно присоединить станцию к своей энергосистеме.

"Следующий шаг России будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией — без надлежащего охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур. Это безответственный шаг, сделанный только для того, чтобы продемонстрировать контроль Путина", — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что подобные безответственные шаги России повышают вероятность ядерных инцидентов. Министр подчеркнул, что действия оккупантов с Запорожской АЭС следует расценивать как элемент военной тактики.

"Каждый шаг России — это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе. Недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, вызванный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как Москва использует ядерную безопасность как оружие", — подчеркнул он.

Сибига подчеркнул, что Украина обращается к МАГАТЭ, его государствам-членам и международным партнерам с призывом применить все возможные инструменты — от гарантий безопасности и временных режимов прекращения огня до обеспечения беспрепятственного доступа ремонтных бригад и поставки специализированного оборудования. Это необходимо для срочного восстановления резервной линии и скорейшего подключения нескольких независимых внешних источников питания к Запорожской АЭС.

Напомним, что главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков сообщил, что, если электроснабжение на ЗАЭС не восстановят срочно, это может привести к ядерной катастрофе.

Ранее Сибига предупреждал о планах РФ в отношении ЗАЭС. Он сообщил, что Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова.