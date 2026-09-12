Рош ха-Шана в Умани: грубых нарушений зафиксировано не было

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Умани продолжаются празднования Рош ха-Шана. Первый день еврейского Нового года прошел без серьезных нарушений. Всего в город прибыли почти 52 тысячи хасидов.

Об этом сообщила начальница отдела по связям с общественностью полиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.

Реклама

Празднование Рош га-Шана в Умани

"В Умань прибыло почти 52 тысячи паломников-хасидов, полиция продолжает нести службу в усиленном режиме. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность. Грубых правонарушений мы не зафиксировали", — отметила Вовк.

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Также в этом году нет явных грубых конфликтов с местными жителями.

Прежде всего хасиды соблюдают свои правила и традиции, но они также стараются соблюдать и украинское законодательство.

Читайте также:

Рош ха-Шана в Умани 12 сентября. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

"Потому что каждый паломник знает, что в случае его нарушения ему запрещают въезд на территорию Украины в течение трёх лет. А для паломника очень важно приезжать каждый год на украинскую землю в город Умань для празднования Рош ха-Шана", — добавила начальница отдела коммуникации полиции Черкасской области.

Празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Также полиция не нашла подтверждения информации о том, что неизвестные лица якобы хватали за руки 15-летнюю девушку. Правоохранители пообщались с ней и свидетелями, после чего установили обстоятельства инцидента.

Хасиды в Умани 12 сентября. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Отметим, что в зоне проведения паломничества временно ограничено движение на отдельных улицах. Также там действуют запреты на продажу и употребление алкоголя, использование пиротехники и нахождение с предметами, которые могут быть похожи на оружие.

Как писали Новини.LIVE, в этом году количество хасидов стало самым большим за всю историю проведения паломничества. В то же время украинские правоохранители уже ограничили въезд в страну шестерым иностранцам сроком на пять лет, а еще двух человек принудительно выдворили.

Кроме того, хасиды в Умани оставляют огромные кучи мусора. На улицах части квартала остались горы одноразовой посуды, коробок, пакетов, еды и другого мусора.