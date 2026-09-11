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Главная Новости дня Рош га-Шана в Умани: в полиции рассказали об ограничениях

Рош га-Шана в Умани: в полиции рассказали об ограничениях

Ua ru
11 сентября 2026 19:57
Эксклюзив
Рош га-Шана в Умани: около 50 тысяч хасидов и новые ограничения
Празднование Рош га-Шана в Умани 11 сентября 2026 года. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В Умани на празднование Рош га-Шана уже собралось около 50 тысяч хасидов. На въездах и выездах из города действуют временные контрольные пункты, где проверяют документы и багаж паломников. В районе паломничества также введен ряд ограничений, а за безопасностью круглосуточно следят правоохранители и представители других служб.

Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну в пятницу, 11 сентября.

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Какие ограничения действуют в Умани во время Рош га-Шана

Ежегодно хасиды приезжают в Умань на празднование еврейского Нового года и посещают могилу цадика Нахмана. По словам пресс-секретаря полиции Черкасской области Зои Вовк, в этом году в Умани находится около 50 тысяч паломников, что уже превышает прошлогодний показатель.

На въездах и выездах из города установлены временные контрольные пункты с интроскопами. Там правоохранители проверяют багаж паломников, а также их данные.

Пресс-секретарь полиции пояснила, что в случае обнаружения запрещенных предметов их изымают. Если среди паломников обнаруживаются лица, нарушающие миграционное законодательство, к работе подключается миграционная служба системы МВД, после чего таких нарушителей депортируют обратно в страну, из которой они прибыли.

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"Правила остаются прежними, как и в прошлые годы. В первую очередь, мы ввели определенные ограничения: на въездах и выездах из города установили временные палатки, где были установлены интроскопы. Мы проверяли багаж, который с собой привозят паломники-хасиды", — пояснила пресс-секретарь полиции.

Что запрещено паломникам в Умани

В районе паломничества запрещены продажа и употребление алкогольных напитков. Также нельзя использовать пиротехнические средства, приносить предметы, которые могут быть похожи на пистолеты, и другие вещи, потенциально представляющие угрозу жизни и здоровью.

За ситуацией в Умани и районе паломничества круглосуточно следит сводный отряд правоохранителей. К обеспечению безопасности привлечены полицейские, спасатели ГСЧС, сотрудники миграционной службы системы МВД, Государственной пограничной службы, взрывотехники и кинологи.

Также правоохранители усилили работу следственно-оперативных групп и ситуационного центра Главного управления Национальной полиции.

Были ли конфликты с местными жителями в Умани

Зоя Вовк отметила, что крупных конфликтов в Умани, в частности в районе паломничества, полиция не фиксировала.

В то же время правоохранители проверяют обращение местной жительницы, которая сообщила на линию 102 о конфликте её 15-летней дочери с неизвестными лицами. По словам женщины, они хватали девушку за руки.

В настоящее время полицейские беседуют с несовершеннолетней и ее матерью, а также пытаются установить возможных свидетелей происшествия. Правоохранители обследуют улицы, где могло произойти происшествие, и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Сведения об инциденте зарегистрированы в едином учете. После установления всех обстоятельств происшествия будет определена его правовая квалификация.

Новини.LIVE сообщали, что в Умани 11 сентября началось празднование Рош га-Шана — иудейского Нового года. Паломники уже прибыли в город и готовятся к основным праздничным мероприятиям. Празднование продлится до вечера 13 сентября.

Новини.LIVE также писали, что в Умань прибыли израильские полицейские, которые вместе с украинскими правоохранителями будут обеспечивать порядок и безопасность во время Рош га-Шана. Они совместно с нацгвардейцами и спасателями ГСЧС патрулируют территорию паломничества и общаются с хасидами. Израильские правоохранители останутся в городе до завершения празднования, которое продлится до 13 сентября.

полиция Черкасская область Рош ха-Шана Умань хасиды празднование
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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