В Умани израильские полицейские присоединились к охране Рош ха-Шана

В Умань прибыли полицейские из Израиля для охраны на Рош ха-Шана
В Умань прибыла группа израильских полицейских, которые вместе с украинскими коллегами, национальными гвардейцами и спасателями ГСЧС будут обеспечивать порядок во время празднования Рош ха-Шана. Праздник продлится с 11 по 13 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области, передает Новини.LIVE.
Рош ха-Шана в Умани
"В Умань прибыли израильские полицейские, которые совместно с украинскими коллегами будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов во время празднования иудейского Нового года. Иностранные правоохранители останутся в городе до окончания Рош ха-Шана", — говорится в сообщении.
На координационной встрече стороны договорились о совместном подходе к поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности в районе проведения паломничества.
В Умани израильские полицейские совместно с украинскими правоохранителями, спасателями ГСЧС и военнослужащими Национальной гвардии патрулируют территорию и общаются с паломниками, давая им необходимые разъяснения.
На данный момент ситуация в городе остается стабильной и находится под контролем.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Черкасскую ОВА, с 4 по 17 сентября в Умани введен особый режим въезда, выезда и передвижения. Кроме того, в городе усилили контрольно-пропускной режим
Ранее мы рассказывали, сколько стоит арендовать жилье в Умани на Рош ха-Шана. В частности, за проживание в течение четырех суток — с 10 по 14 сентября — нужно заплатить не менее 60 000 грн.