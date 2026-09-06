В Умани израильские полицейские присоединились к охране Рош ха-Шана

Израильские полицейские. Фото: facebook.com/cherkasypolice

В Умань прибыла группа израильских полицейских, которые вместе с украинскими коллегами, национальными гвардейцами и спасателями ГСЧС будут обеспечивать порядок во время празднования Рош ха-Шана. Праздник продлится с 11 по 13 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области, передает Новини.LIVE.

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Рош ха-Шана в Умани

"В Умань прибыли израильские полицейские, которые совместно с украинскими коллегами будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов во время празднования иудейского Нового года. Иностранные правоохранители останутся в городе до окончания Рош ха-Шана", — говорится в сообщении.

Израильские полицейские. Фото: Нацполиция

На координационной встрече стороны договорились о совместном подходе к поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности в районе проведения паломничества.

Патрулирование в Умани. Фото: Нацполиция

В Умани израильские полицейские совместно с украинскими правоохранителями, спасателями ГСЧС и военнослужащими Национальной гвардии патрулируют территорию и общаются с паломниками, давая им необходимые разъяснения.

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Израильские полицейские в Умани. Фото: Нацполиция

На данный момент ситуация в городе остается стабильной и находится под контролем.

Пост полиции Черкасской области. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Черкасскую ОВА, с 4 по 17 сентября в Умани введен особый режим въезда, выезда и передвижения. Кроме того, в городе усилили контрольно-пропускной режим

Ранее мы рассказывали, сколько стоит арендовать жилье в Умани на Рош ха-Шана. В частности, за проживание в течение четырех суток — с 10 по 14 сентября — нужно заплатить не менее 60 000 грн.