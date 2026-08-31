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Главная Новости дня Умань готовится к Рош га-Шана: какие будут ограничения

Умань готовится к Рош га-Шана: какие будут ограничения

Ua ru
31 августа 2026 23:12
Рош ха-Шана в Умани: где ограничат движение транспорта
Хасид на праздновании Рош-га-Шаны. Фото: Новини.LIVE

В Умани с 4 по 17 сентября будет введен особый режим въезда, выезда и передвижения в связи с проведением иудейского праздника Рош ха-Шана. Некоторые улицы будут закрыты для въезда транспорта, на других участках будет усилен контрольно-пропускной режим. В районе паломничества также будут действовать дополнительные ограничения.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, сообщает Новини.LIVE.

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Где будет запрещен въезд транспорта

С 4 по 17 сентября в Умани будет запрещен въезд транспорта с автодороги М-30 в Умани на улицу Деревянка в районе базы ООО "Стандарт Строительный", с автодороги М-30 в Умань на улицу Горихову, из села Родниковка в Умань на улицу Павлова.

На других въездах в город будет действовать усиленный контрольно-пропускной режим. В частности, проверки будут усилены на улицах Деревянка, Единства, Михайловской, Вокзальной, Киевской, а также на перекрестке улиц Городецкой и Максима Зализняка.

Отдельно движение с автодороги М-05 "Киев — Одесса" в Умань на улицу Освободителей будет разрешено только для паломников-хасидов.

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Какие запреты будут действовать в районе паломничества

На территории микрорайона паломничества на время действия особого режима будет запрещена продажа: алкогольных напитков; фейерверков и другой пиротехники; ножей и других колюще-режущих предметов; пневматического оружия и игрушек, имитирующих его.

По словам Игоря Табурца, все ограничения связаны с необходимостью усилить безопасность местных жителей и паломников во время празднования Рош га-Шана.

Местных жителей и гостей Умани призвали заранее учесть ограничения и планировать маршруты с учетом временных изменений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что накануне Рош га-Шана цены на аренду жилья в Умани резко растут. За четыре суток проживания в сентябре самый дешевый из проанализированных вариантов стоит 60 тысяч гривен, а самый дорогой — 408 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ООН призвали Украину уже сейчас готовиться к возвращению иностранных туристов после окончания войны. Организация подчеркивает необходимость развивать туристические навыки и готовить специалистов для работы с иностранными посетителями.

транспорт паломники Рош ха-Шана Умань иудеи
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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