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Головна Новини дня Умань готується до Рош га-Шана: які будуть обмеження

Умань готується до Рош га-Шана: які будуть обмеження

Ua ru
31 серпня 2026 23:12
Рош га-Шана в Умані: де обмежать рух транспорту
Хасид на святкуванні Рош-га-Шана. Фото: Новини.LIVE

В Умані з 4 до 17 вересня запровадять особливий режим в’їзду, виїзду та пересування через проведення юдейського свята Рош га-Шана. Окремі вулиці будуть закриті для в’їзду транспорту, на інших ділянках посилять контрольно-пропускний режим. У районі паломництва також діятимуть додаткові заборони.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Новини.LIVE.

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Де заборонять в’їзд транспорту

З 4 до 17 вересня в Умані буде заборонений в’їзд транспорту з автодороги М-30 до Умані на вулицю Дерев’янка в районі бази ТОВ "Стандарт Будівельний", з автодороги М-30 до Умані на вулицю Горіхову, із села Родниківка до Умані на вулицю Павлова.

На інших в’їздах до міста діятиме посилений контрольно-пропускний режим. Зокрема, перевірки посилять на вулицях Дерев’янка, Єднання, Михайлівській, Вокзальній, Київській, а також на перехресті вулиць Городецької та Максима Залізняка.

Окремо рух із автодороги М-05 "Київ — Одеса" до Умані на вулицю Визволителів буде дозволений лише для паломників-хасидів.

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Які заборони діятимуть у районі паломництва

На території мікрорайону паломництва на час дії особливого режиму заборонять продаж: алкогольних напоїв; феєрверків та іншої піротехніки; ножів та інших колючо-ріжучих предметів; пневматичної зброї та іграшок, які її імітують.

За словами Ігоря Табурця, усі обмеження пов’язані з необхідністю посилити безпеку місцевих жителів і паломників під час святкування Рош га-Шана.

Місцевих жителів та гостей Умані закликали заздалегідь врахувати обмеження та планувати маршрути з урахуванням тимчасових змін.

Раніше Новини.LIVE писали, що напередодні Рош га-Шана ціни на оренду житла в Умані різко зростають. За чотири доби проживання у вересні найдешевший із проаналізованих варіантів коштує 60 тисяч гривень, а найдорожчий — 408 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в ООН закликали Україну вже зараз готуватися до повернення іноземних туристів після завершення війни. Організація наголошує на необхідності розвивати туристичні навички та готувати фахівців для роботи з іноземними відвідувачами.

транспорт паломники Рош га-Шана Умань юдеї
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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