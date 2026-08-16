В ООН призвали Украину готовиться к возвращению туристов

Генеральный секретарь ООН по туризму Шейха Аль-Нувайс. Иллюстративное фото: Офис Президента Украины

Украине уже сейчас нужно готовиться к возобновлению международного туризма после окончания войны. Для этого необходимо развивать профессиональные навыки, проводить обучение и готовить специалистов, которые смогут работать с иностранными туристами. В ООН по туризму подчеркивают, что ждать окончания войны для этого не стоит. Об этом заявила генеральный секретарь ООН по туризму Шейха Аль-Нувайс во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста Новини.LIVE Галины Остаповец.

Почему туристы пока не готовы ехать в Украину

По словам Аль-Нувайс, из-за ситуации с безопасностью международные туристы пока не имеют достаточной уверенности для поездок в Украину.

В то же время она подчеркнула, что туризм является одной из отраслей, которая сильно страдает от кризисов, но при этом быстро восстанавливается после стабилизации ситуации.

"К моменту окончания войны вы должны быть готовы. Именно это имеет значение. Все обучение и стипендии нужно предоставлять сейчас, а не потом", — подчеркнула генеральный секретарь ООН по туризму.

Читайте также:

По её словам, Украина должна использовать период войны для подготовки людей, которые после нормализации ситуации смогут работать в сфере международного туризма.

ООН по туризму поможет Украине с восстановлением отрасли

Аль-Нувайс отметила, что ООН по туризму планирует поддерживать Украину инструментами для восстановления туристической сферы.

В частности, организация готова делиться с украинской стороной опытом и передовыми практиками стран, которые уже переживали войны и другие масштабные кризисы.

"Мы хотим, чтобы вы были готовы к послевоенному периоду. И мы должны сделать это сейчас", — сказала Аль-Нувайс.

Генеральный секретарь также отметила туристический потенциал Украины. По ее словам, страна обладает необходимыми ресурсами для развития отрасли — культурным и историческим наследием, гастрономией, разнообразными территориями и природными условиями.

Сколько туристов приезжало в Украину до войны

До начала полномасштабной войны Украина принимала около 13 млн иностранных гостей в год. Туристическая отрасль обеспечивала примерно 4,5% валового внутреннего продукта страны.

Аль-Нувайс подчеркнула, что эти показатели демонстрируют значительный потенциал Украины для восстановления международного туризма после окончания войны.

По её мнению, для возвращения иностранных туристов Украине потребуются безопасность, стабильность и готовая туристическая инфраструктура. В то же время подготовку к этому процессу необходимо начинать уже сейчас.

Ранее Новини.LIVE также сообщали о запуске трансфера до популярного среди украинцев аэропорта в Кишиневе. Новый маршрут должен упростить пассажирам дорогу до аэропорта и сделать поездку более удобной для тех, кто планирует поездки за границу.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, во сколько обойдётся летний отдых в Одессе для двоих. Журналисты сравнили цены на отели, посуточную аренду квартир и хостелы, а также учли расходы на питание и развлечения. По подсчётам, неделя отдыха в среднем сегменте обойдётся примерно в 26–31 тысячу гривен на двоих без учёта дорог до Одессы и дополнительных расходов.