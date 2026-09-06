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Головна Новини дня До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю для охорони на Рош га-Шана

До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю для охорони на Рош га-Шана

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6 вересня 2026 12:45
В Умані ізраїльські поліцейські долучилися до охорони Рош га-Шана
Ізраїльські поліцейські. Фото: facebook.com/cherkasypolice

До Умані прибула група ізраїльських поліцейських, які разом із українськими колегами, нацгвардійцями та рятувальниками ДСНС забезпечуватимуть порядок під час святкування Рош га-Шана. Свято триватиме з 11 по 13 вересня.

Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області, передає Новини.LIVE.

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Рош га-Шана в Умані

"До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брацлавських хасидів під час святкування юдейського нового року. Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рош га-Шана", — йдеться у повідомленні.

Рош га-Шана в Умані
Ізраїльські поліцейські. Фото: Нацполіція

На координаційній зустрічі сторони домовилися про спільний підхід до підтримання громадського порядку та гарантування безпеки в районі проведення паломництва.

Ізраїльські поліцейські
Патрулювання в Умані. Фото: Нацполіція

В Умані ізраїльські поліцейські спільно з українськими правоохоронцями, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Національної гвардії патрулюють територію та спілкуються з паломниками, надаючи їм необхідні роз’яснення.

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Ізраїльські поліцейські в Умані. Фото: Нацполіція

Наразі ситуація в місті залишається стабільною й перебуває під контролем.

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Допис поліції Черкаської області. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Черкаську ОВА, з 4 до 17 вересня в Умані запроваджено особливий режим вʼїзду, виїзду та пересування. Крім того, у місті посилили контрольно-пропускний режим

Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати житло в Умані на Рош га-Шана. Зокрема, за поселення на чотири доби — з 10 по 14 вересня — потрібно заплатити щонайменше 60 000 грн.

поліція Україна Черкаська область Рош га-Шана Умань
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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