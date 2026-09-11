Рош ха-Шана 2026 в Умани: прибыли 45 тысяч хасидов

Празднование Рош га-Шана в Умани 11 сентября 2026 года. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В Умани началось празднование Рош га-Шана — иудейского Нового года. Город уже принял около 45 тысяч хасидов, прибывших на паломничество. Участники празднований размещаются в городе и готовятся к основным мероприятиям.

Об этом сообщает с места событий журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Празднование Рош га-Шана 2026. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Как в Умани встречают хасидов

В пятницу, 11 сентября, в Умани стартовало празднование Рош га-Шана. В одном из местных отелей паломников встречают оркестром. Также для гостей обустроили стилизованную фотозону с искусственным снегом и лошадьми.

Хасиды празднуют Рош га-Шана. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В этом году Рош га-Шана начинается вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября. По иудейскому календарю наступит 5 787 год.

Хасид во время празднования Рош га-Шана. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В Умань паломники начали прибывать заранее. По состоянию на 10 сентября, по данным благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань", в город прибыли более 32 тысяч человек, а всего в этом году ожидалось около 40 тысяч паломников.

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Празднование Рош га-Шана в Умани. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Что такое Рош га-Шана

Рош га-Шана — иудейский Новый год, который отмечается первого и второго числа месяца тишрей. Праздник знаменует начало периода Высоких праздников и связан с молитвой, духовным переосмыслением и подведением итогов года. В 2026 году Рош га-Шана отмечается с вечера 11 сентября до вечера 13 сентября.

Празднование Рош га-Шана 2026. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Одной из главных традиций праздника является звучание шофара — рога барана. Также во время Рош га-Шана зажигают праздничные свечи, проводят молитвы и устраивают праздничные трапезы. Среди традиционных блюд — круглая хала, яблоки с мёдом и другие сладкие продукты, символизирующие пожелание доброго и сладкого года.

Еще одна традиция — ташлих. Во время этого обряда люди приходят к водоему и символически избавляются от грехов прошедшего года. В Умани этот обычай также практикуют паломники.

Рош га-Шана в Умани 2026. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Почему хасиды едут именно в Умань

Умань является главным местом паломничества для брацлавских хасидов на Рош га-Шана, поскольку здесь похоронен рабби Нахман из Брацлава — основатель брацлавского хасидизма. Раби Нахман переехал в Умань в 1810 году и умер там в том же году.

При жизни рабби Нахман особо подчеркивал важность встречи Рош га-Шана вместе со своими последователями. После его смерти традиция таких собраний продолжилась у его могилы в Умани. Впоследствии город стал местом ежегодного паломничества брацлавских хасидов из разных стран мира.

После распада Советского Союза паломничество к могиле рабби Нахмана в Умани возобновилось, а количество участников со временем стало расти. Сейчас тысячи брацлавских хасидов ежегодно приезжают в город именно на Рош га-Шана.

Новини.LIVE сообщали, что 9 сентября 2026 года в Украину прибыли около 17 тысяч паломников-хасидов, наибольший поток которых фиксируется в последние дни. Несмотря на российские обстрелы и предупреждения об опасности, иностранцы продолжают массово въезжать в страну. Основной поток паломников направляется через пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой.

Новини.LIVE также сообщали, что 6 сентября в Умань прибыли израильские полицейские, которые вместе с украинскими правоохранителями будут обеспечивать порядок во время Рош га-Шана. Они совместно с полицейскими, национальной гвардией и спасателями патрулируют районы проживания и паломничества хасидов и общаются с ними. Израильские правоохранители останутся в Умани до завершения празднований, которые продлятся с 11 по 13 сентября.