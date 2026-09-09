В Украину прибыли 17 тысяч хасидов — данные ГПСУ

Андрей Демченко. Фото: Facebook/Андрей Демченко

В Украину накануне еврейского Нового года Рош га-Шана уже прибыли около 17 тысяч паломников-хасидов. Несмотря на угрозу российских обстрелов, в последние дни пограничники фиксируют резкое увеличение потока иностранцев. Основной поток паломников направляется в Украину через пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

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Сколько хасидов уже прибыли в Украину

По словам пресс-секретаря ГПСУ, организованные группы паломников начали прибывать в Украину еще в 20-х числах августа. При этом наибольшая активность наблюдается в течение последних двух дней.

"На данный момент границу для въезда пересекли около 17 тысяч человек. И наиболее активно они пересекают границу последние два дня. За вчерашний день, к примеру, на въезд прибыло около 7800 паломников-хасидов. Днем ранее — чуть больше трех тысяч. До этого динамика колебалась от нескольких сотен до, порой, нескольких десятков", — сообщил он.

Демченко отметил, что, несмотря на это, Украина, как и в предыдущие годы, продолжает предупреждать иностранных паломников о рисках пребывания в стране. Ведь вероятность попасть под российскую атаку сохраняется даже во время пересечения государственной границы.

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В то же время часть иностранцев уже покинула территорию Украины. Речь идет примерно о 1,5 тысячи паломников. По словам Демченко, в ближайшие дни пограничники ожидают дальнейшего увеличения числа прибывающих.

Рош га-Шана в этом году начнется 11 сентября, поэтому основной поток крупных организованных групп приходится именно на период накануне праздника.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября в Умань прибыла группа израильских полицейских. Вместе с украинскими правоохранителями, национальной гвардией и спасателями ГСЧС они будут обеспечивать порядок во время празднования Рош га-Шана, которое продлится с 11 по 13 сентября.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Умань на празднование Рош га-Шана ожидают около 40 тысяч хасидов. В 2025 году туристический сбор с паломников принес бюджету города около 20 млн грн, а местный бизнес зарабатывает на аренде жилья, питании, транспорте и других услугах.