В Україну прибули 17 тисяч хасидів — дані ДПСУ

Демченко: хасиди масово їдуть в Україну попри російські обстріли
В Україну напередодні єврейського Нового року Рош га-Шана вже прибули близько 17 тисяч паломників-хасидів. Попри загрозу російських обстрілів, останніми днями прикордонники фіксують різке збільшення потоку іноземців. Основний потік паломників прямує до України через пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.
Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.
Скільки хасидів уже прибули до України
За словами речника ДПСУ, організовані групи паломників почали прибувати в Україну ще у 20-х числах серпня. Водночас найбільша активність спостерігається протягом останніх двох днів.
"Станом на зараз їх кордон на в'їзд перетнуло близько 17 тисяч осіб. І найбільш активно вони кордон перетинають останні два дні. За вчорашній день, до прикладу, на в'їзд паломників-хасидів прибуло десь 7800. Днем раніше — трішки більше трьох тисяч. До цього динаміка коливалася десь від кількох сотень до інколи кількох десятків", — повідомив він.
Демченко зазначив, що попри Україна, як і в попередні роки, продовжує попереджати іноземних паломників про ризики перебування в країні. Адже можливість потрапити під російську атаку залишається навіть під час перетину державного кордону.
Водночас частина іноземців уже залишила територію України. Йдеться приблизно про 1,5 тисячі паломників. За словами Демченка, протягом найближчих днів прикордонники очікують подальшого збільшення кількості приїздів.
Рош га-Шана цього року розпочнеться 11 вересня, тому основний рух великих організованих груп припадає саме на період напередодні свята.
Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня до Умані прибула група ізраїльських поліцейських. Разом з українськими правоохоронцями, нацгвардійцями та рятувальниками ДСНС вони забезпечуватимуть порядок під час святкування Рош га-Шана, яке триватиме з 11 по 13 вересня.
Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року до Умані на святкування Рош га-Шана очікують близько 40 тисяч хасидів. У 2025 році туристичний збір від паломників приніс бюджету міста близько 20 млн грн, а місцевий бізнес заробляє на оренді житла, харчуванні, транспорті та інших послугах.