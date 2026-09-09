В Україну прибули 17 тисяч хасидів — дані ДПСУ

Андрій Демченко. Фото: Facebook/Андрій Демченко

В Україну напередодні єврейського Нового року Рош га-Шана вже прибули близько 17 тисяч паломників-хасидів. Попри загрозу російських обстрілів, останніми днями прикордонники фіксують різке збільшення потоку іноземців. Основний потік паломників прямує до України через пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

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Скільки хасидів уже прибули до України

За словами речника ДПСУ, організовані групи паломників почали прибувати в Україну ще у 20-х числах серпня. Водночас найбільша активність спостерігається протягом останніх двох днів.

"Станом на зараз їх кордон на в'їзд перетнуло близько 17 тисяч осіб. І найбільш активно вони кордон перетинають останні два дні. За вчорашній день, до прикладу, на в'їзд паломників-хасидів прибуло десь 7800. Днем раніше — трішки більше трьох тисяч. До цього динаміка коливалася десь від кількох сотень до інколи кількох десятків", — повідомив він.

Демченко зазначив, що попри Україна, як і в попередні роки, продовжує попереджати іноземних паломників про ризики перебування в країні. Адже можливість потрапити під російську атаку залишається навіть під час перетину державного кордону.

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Водночас частина іноземців уже залишила територію України. Йдеться приблизно про 1,5 тисячі паломників. За словами Демченка, протягом найближчих днів прикордонники очікують подальшого збільшення кількості приїздів.

Рош га-Шана цього року розпочнеться 11 вересня, тому основний рух великих організованих груп припадає саме на період напередодні свята.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня до Умані прибула група ізраїльських поліцейських. Разом з українськими правоохоронцями, нацгвардійцями та рятувальниками ДСНС вони забезпечуватимуть порядок під час святкування Рош га-Шана, яке триватиме з 11 по 13 вересня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року до Умані на святкування Рош га-Шана очікують близько 40 тисяч хасидів. У 2025 році туристичний збір від паломників приніс бюджету міста близько 20 млн грн, а місцевий бізнес заробляє на оренді житла, харчуванні, транспорті та інших послугах.