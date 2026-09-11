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Головна Новини дня В Умані стартувало святкування Рош га-Шана: прибули 45 тисяч хасидів

В Умані стартувало святкування Рош га-Шана: прибули 45 тисяч хасидів

Ua ru
11 вересня 2026 14:06
Репортаж
Рош га-Шана 2026 в Умані: приїхали 45 тисяч хасидів
Святкування Рош га-Шана в Умані 11 вересня 2026 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

В Умані розпочалося святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року. Місто вже прийняло близько 45 тисяч хасидів, які приїхали на паломництво. Учасники святкувань облаштовуються в місті та готуються до основних заходів.

Про це інформує з місця події журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Рош га-Шана 2026
 Cвяткування Рош га-Шана 2026. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Як в Умані зустрічають хасидів

У п'ятницю, 11 вересня, в Умані стартувало святкування Рош га-Шана. В одному з місцевих готелів паломників зустрічають оркестром. Також для гостей облаштували стилізовану фотозону зі штучним снігом та кіньми.

Рош га-Шана в Умані
Хасиди святкують Рош га-Шана. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Цьогоріч Рош га-Шана розпочинається ввечері 11 вересня та триватиме до вечора 13 вересня. За юдейським календарем настане 5 787 рік.

Рош га-Шана Умань 2026
Хасид під час святкувань Рош га-Шана. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

До Умані паломники почали прибувати заздалегідь. Станом на 10 вересня, за даними благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань", до міста прибули понад 32 тисячі людей, а загалом цьогоріч очікували близько 40 тисяч паломників.

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Рош га-Шана в Умані
Cвяткування Рош га-Шана в Умані. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана — юдейський Новий рік, який відзначають першого та другого числа місяця тішрей. Свято є початком періоду Високих свят і пов'язане з молитвою, духовним переосмисленням та підбиттям підсумків року. У 2026 році Рош га-Шана відзначають із вечора 11 вересня до вечора 13 вересня.

Рош га-Шана в Умані
Cвяткування Рош га-Шана 2026. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Однією з головних традицій свята є сурмління в шофар — ріг барана. Також під час Рош га-Шана запалюють святкові свічки, проводять молитви та влаштовують святкові трапези. Серед традиційних страв — кругла хала, яблука з медом та інші солодкі продукти, які символізують побажання доброго й солодкого року.

Ще одна традиція — ташліх. Під час цього обряду люди приходять до водойми та символічно позбуваються гріхів минулого року. В Умані цей звичай також практикують паломники.

Рош га-Шана 2026
Рош га-Шана в Умані 2026. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Чому хасиди їдуть саме в Умань

Умань є головним місцем паломництва для брацлавських хасидів на Рош га-Шана, оскільки тут похований рабі Нахман із Брацлава — засновник брацлавського хасидизму. Рабі Нахман переїхав до Умані у 1810 році та помер там того ж року.

За життя рабі Нахман особливо наголошував на важливості зустрічати Рош га-Шана разом зі своїми послідовниками. Після його смерті традиція таких зібрань продовжилася біля його могили в Умані. Згодом місто стало місцем щорічного паломництва брацлавських хасидів з різних країн світу.

Після розпаду Радянського Союзу паломництво до могили рабі Нахмана в Умані відновилося, а кількість учасників згодом почала зростати. Нині тисячі брацлавських хасидів щороку приїздять до міста саме на Рош га-Шана.

Новини.LIVE інформували, що 9 вересня 2026 року в Україну прибули близько 17 тисяч паломників-хасидів, найбільший потік яких фіксують останніми днями. Попри російські обстріли та попередження про небезпеку, іноземці продовжують масово в’їжджати до країни. Основний потік паломників прямує через пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

Новини.LIVE також писали, що 6 вересня до Умані прибули ізраїльські поліцейські, які разом з українськими правоохоронцями забезпечуватимуть порядок під час Рош га-Шана. Вони спільно з поліцейськими, нацгвардійцями та рятувальниками патрулюють райони проживання і паломництва хасидів та спілкуються з ними. Ізраїльські правоохоронці залишатимуться в Умані до завершення святкувань, які триватимуть з 11 до 13 вересня.

Черкаська область Рош га-Шана Умань хасиди святкування
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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