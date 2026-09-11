Рош га-Шана в Умані: близько 50 тисяч хасидів і нові обмеження

Святкування Рош га-Шана в Умані 11 вересня 2026 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

В Умані на святкування Рош га-Шана вже зібралися близько 50 тисяч хасидів. На в’їздах і виїздах із міста діють тимчасові пункти контролю, де перевіряють документи та багаж паломників. У районі паломництва також встановили низку обмежень, а за безпекою цілодобово стежать правоохоронці та представники інших служб.

Про це розповіла речниця поліції Черкащини Зоя Вовк у коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну у п'ятницю, 11 вересня.

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Які обмеження діють в Умані під час Рош га-Шана

Щороку хасиди приїжджають до Умані на святкування юдейського Нового року та відвідують могилу цадика Нахмана. За словами речниці поліції Черкащини Зої Вовк, цьогоріч в Умані перебуває близько 50 тисяч паломників, що вже перевищує торішній показник.

На в’їздах і виїздах із міста встановили тимчасові пункти контролю з інтроскопами. Там правоохоронці перевіряють багаж паломників, а також їхні дані.

Речниця поліції пояснила, що у разі виявлення заборонених предметів їх вилучають. Якщо серед паломників виявляють осіб, які порушують міграційне законодавство, до роботи долучається міграційна служба системи МВС, після чого таких порушників депортують назад до країни, з якої вони прибули.

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"Правила залишаються незмінними, як і в минулі роки. В першу чергу, ми ввели певні обмеження, а це на в'їздах і виїздах з міста встановили тимчасові намети, де були встановлені інтероскопи. Ми перевіряли багажі, які з собою привозять паломники-хасиди", — пояснила речниця поліції.

Що заборонено паломникам в Умані

У районі паломництва заборонені продаж і вживання алкогольних напоїв. Також не можна використовувати піротехнічні засоби, приносити предмети, які можуть бути схожі на пістолети, та інші речі, що потенційно можуть становити загрозу життю і здоров’ю.

За ситуацією в Умані та районі паломництва цілодобово стежить зведений загін правоохоронців. До гарантування безпеки залучені поліцейські, рятувальники ДСНС, працівники міграційної служби системи МВС, Державної прикордонної служби, вибухотехніки та кінологи.

Також правоохоронці посилили роботу слідчо-оперативних груп і ситуаційного центру Головного управління Національної поліції.

Чи були конфлікти з місцевими жителями в Умані

Зоя Вовк зазначила, що великих конфліктів в Умані, зокрема в районі паломництва, поліція не фіксувала.

Водночас правоохоронці перевіряють звернення місцевої жительки, яка повідомила на лінію 102 про конфлікт її 15-річної доньки з невідомими особами. За словами жінки, вони хапали дівчину за руки.

Наразі поліцейські спілкуються з неповнолітньою та її матір’ю, а також намагаються встановити можливих свідків події. Правоохоронці обстежують вулиці, де могла відбутися подія, та опрацьовують записи з камер відеоспостереження.

Відомості про інцидент зареєстрували в єдиному обліку. Після встановлення всіх обставин події буде визначено її правову кваліфікацію.

Новини.LIVE інформували, що в Умані 11 вересня розпочалося святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року. Паломники вже прибули до міста та готуються до основних святкових заходів. Святкування триватиме до вечора 13 вересня.

Новини.LIVE також писали, що до Умані прибули ізраїльські поліцейські, які разом з українськими правоохоронцями забезпечуватимуть порядок і безпеку під час Рош га-Шана. Вони спільно з нацгвардійцями та рятувальниками ДСНС патрулюють територію паломництва і спілкуються з хасидами. Ізраїльські правоохоронці залишатимуться в місті до завершення святкування, яке триватиме до 13 вересня.