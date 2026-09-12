Рош га-Шана в Умані: грубих порушень не зафіксовано

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

В Умані продовжується святкування Рош га-Шана. Перший день єврейського Нового року минув без грубих порушень. Загалом до міста прибули майже 52 тисячі хасидів.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Черкащини Зоя Вовк у коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну.

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Святкування Рош га-Шана в Умані

"До міста Умані прибуло майже 52 тисячі паломників-хасидів, поліція продовжує нести службу у посиленому режимі. У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити громадський порядок та безпеку. Грубих правопорушень ми не зафіксували", — зазначила Вовк.

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Також цього року немає явних грубих конфліктів із місцевими мешканцями.

Насамперед хасиди дотримуються своїх правил та традицій, але вони й намагаються дотримуватися і українського законодавства.

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Рош га-Шана в Умані 12 вересня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

"Тому що кожен паломник знає, що в разі його порушення йому заборонюють в'їзд на територію України протягом трьох років. А для паломника дуже важливо приїжджати щороку на українську землю до міста Умані для відзначення Рош га-Шана", — додала начальниця відділу комунікації поліції Черкащини.

Святкування Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Також поліція не знайшла підтвердження інформації про те, що невідомі особи нібито хапали за руки 15-річну дівчину. Правоохоронці поспілкувалися з нею та свідками, після чого встановили обставини інциденту.

Хасиди в Умані 12 вересня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зазначимо, що у зоні проведення паломництва тимчасово обмежили рух на окремих вулицях. Також там діють заборони на продаж і вживання алкоголю, використання піротехніки та перебування з предметами, які можуть бути схожими на зброю.

Як писали Новини.LIVE, цьогорічна кількість хасидів стала найбільшою за всю історію проведення паломництва. Водночас українські правоохоронці вже обмежили в’їзд до країни для шістьох іноземців терміном на п’ять років, а ще двох осіб примусово видворили.

Крім того, хасиди в Умані залишають величезні купи сміття. На вулицях частини кварталу залишилися гори одноразового посуду, коробок, пакетів, їжі та іншого сміття.