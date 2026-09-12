Речник поліції: в Умані зафіксували рекордну кількість хасидів

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

До Умані на святкування Рош га-Шана прибули близько 52 тисяч паломників, переважно з Ізраїлю. Це рекордна кількість за весь час проведення паломництва. Водночас правоохоронці вже заборонили шістьом іноземцям в'їзд до України на п'ять років, а ще двох видворили за правопорушення.

Про це повідомили речник поліції Ізраїлю майор Міхаель Зінгерман та начальник поліції Черкаської області Ярослав Меженний, передає Новини.LIVE.

Реклама

Скільки хасидів прибуло до Умані

За словами Міхаеля Зінгермана, станом на зараз в Умані перебувають 52 тисячі паломників, близько 50 тисяч із них прибули з Ізраїлю.

"Приблизно 50 тисяч — це рекорд. Цифра дуже велика, такого ще не було за весь час паломництва в Умані", — зазначив він.

Для порівняння, минулого року до міста приїхали близько 42–43 тисяч паломників. Таким чином, цьогорічна кількість приблизно на 10 тисяч більша.

Читайте також:

Зінгерман наголосив, що масштаб паломництва є особливо значним з огляду на населення Умані, яке становить близько 75 тисяч людей.

Які порушення зафіксувала поліція

Правоохоронці під час перевірок вилучали холодну зброю, зокрема ножі та кастети, а також речовини, які можуть виявитися наркотичними.

Вилучені речовини направили на експертизу. Якщо їхній наркотичний статус підтвердиться, власників можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності — залежно від виду речовини та її кількості.

"На сьогодні ми вже заборонили в'їзд шістьом гостям на п'ять років, і також двух вже видворили за правопорушення. Це були ДТП, а також неналежна поведінка і зберігання наркотичних засобів", — повідомив начальник поліції Черкаської області.

Також поліція отримувала повідомлення про замінування та оперативно реагувала на них.

Як правоохоронці забезпечують порядок в Умані

Для охорони громадського порядку в Умані та районі паломництва працюють поліцейські Черкащини та ще шести областей, військовослужбовці Національної гвардії України, рятувальники, співробітники Служби безпеки України та прикордонники.

У місті та на під'їздах до нього облаштовані блокпости й мобільні блокпости, працюють піші патрулі, слідчо-оперативні групи та групи швидкого реагування. Також сформований резерв спецпризначенців.

Окремо до охорони порядку залучили 17 ізраїльських поліцейських, більшість із яких володіють українською або російською мовами. За даними правоохоронців, серйозних конфліктів та масових бійок у районі паломництва наразі не зафіксовано.

"Більшість ізраїльських поліцейських розмовляють українською або російською мовами, тому це дуже допомагає", — зазначив він.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Умані на святкування Рош га-Шана зібралися близько 50 тисяч хасидів. На в’їздах і виїздах із міста працюють пункти контролю, де правоохоронці перевіряють документи та багаж паломників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на території району паломництва в Умані запровадили низку обмежень на час святкувань. Зокрема, там заборонили продаж і вживання алкоголю, використання піротехніки, а безпеку цілодобово забезпечують правоохоронці та представники інших служб.