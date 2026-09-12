Рош га-Шана в Умані: десятки тисяч хасидів і гори сміття

Другий день Рош га-Шана в Умані: співи, веселощі та гори сміття
Десятки тисяч хасидів зібралися в Умані на Рош га-Шана — єврейський Новий рік. Паломники моляться, співають, нюхають мирт, ароматні трави й цитруси та промовляють благословення. Водночас після святкувань на вулицях частини кварталу залишилися гори одноразового посуду, коробок, пакетів, їжі та іншого сміття.
Про це інформує з місця події журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.
Як хасиди святкують Рош га-Шана в Умані
Паломники відзначають в Умані єврейський Новий рік. На вулицях вони моляться та співають, а також нюхають мирт, ароматні трави й цитруси, промовляючи благословення.
Через велику кількість людей у місцях найбільшого скупчення чергують бригади екстреної допомоги. Медики перебувають безпосередньо поруч із паломниками.
Водночас після святкувань частина кварталу має значно менш урочистий вигляд. На вулицях залишилися гори одноразового посуду, коробок, пакетів, їжі та іншого сміття.
Що таке Рош га-Шана
Рош га-Шана — єврейський Новий рік. У 2026 році свято розпочалося ввечері 11 вересня та завершиться ввечері 13 вересня.
Святкування супроводжується молитвами, благословеннями та традиційними обрядами. Для вірян це час молитви, духовного осмислення та зустрічі нового року.
Чому хасиди їдуть до Умані
Умань є одним із головних місць паломництва для послідовників брацлавського хасидизму. У місті розташована могила рабі Нахмана з Брацлава, який помер в Умані у 1810 році.
Рабі Нахман заповідав своїм послідовникам приїжджати до його могили на Рош га-Шана. Тому брацлавські хасиди щороку вирушають до Умані з різних країн, щоб молитися біля поховання свого духовного наставника та зустрічати там єврейський Новий рік.
Масове паломництво до Умані відновилося наприкінці 1980-х років. Відтоді місто щороку приймає велику кількість прочан під час Рош га-Шана.
Новини.LIVE інформували, що в Умань на святкування Рош га-Шана вже прибули близько 50 тисяч хасидів. На в’їздах і виїздах із міста діють пункти контролю, де правоохоронці перевіряють документи та багаж паломників. У районі паломництва заборонили продаж і вживання алкоголю та використання піротехніки, а безпеку цілодобово забезпечують правоохоронці й представники інших служб.
Новини.LIVE також писали, що 11 вересня 2026 року в Умані розпочалося святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року. Паломники-хасиди прибували до міста заздалегідь та облаштовувалися перед основними заходами. Цьогоріч святкування триватиме до вечора 13 вересня, коли за юдейським календарем настане 5 787 рік.