Рош га-Шана в Умані: десятки тисяч хасидів і гори сміття

Вулиці Умані після під час святкувань Рош га-Шана в Умані. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Десятки тисяч хасидів зібралися в Умані на Рош га-Шана — єврейський Новий рік. Паломники моляться, співають, нюхають мирт, ароматні трави й цитруси та промовляють благословення. Водночас після святкувань на вулицях частини кварталу залишилися гори одноразового посуду, коробок, пакетів, їжі та іншого сміття.

Про це інформує з місця події журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Сміття на вулицях Умані після святкування Рош га-Шана. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Як хасиди святкують Рош га-Шана в Умані

Паломники відзначають в Умані єврейський Новий рік. На вулицях вони моляться та співають, а також нюхають мирт, ароматні трави й цитруси, промовляючи благословення.

Гори сміття на вулицях Умані після святкування Рош га-Шана. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Через велику кількість людей у місцях найбільшого скупчення чергують бригади екстреної допомоги. Медики перебувають безпосередньо поруч із паломниками.

Умань на другий день Рош га-Шана. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Водночас після святкувань частина кварталу має значно менш урочистий вигляд. На вулицях залишилися гори одноразового посуду, коробок, пакетів, їжі та іншого сміття.

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Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана — єврейський Новий рік. У 2026 році свято розпочалося ввечері 11 вересня та завершиться ввечері 13 вересня.

Хасиди нюхають мирт. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Святкування супроводжується молитвами, благословеннями та традиційними обрядами. Для вірян це час молитви, духовного осмислення та зустрічі нового року.

Cвяткування Рош га-Шана 2026. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Чому хасиди їдуть до Умані

Умань є одним із головних місць паломництва для послідовників брацлавського хасидизму. У місті розташована могила рабі Нахмана з Брацлава, який помер в Умані у 1810 році.

Рабі Нахман заповідав своїм послідовникам приїжджати до його могили на Рош га-Шана. Тому брацлавські хасиди щороку вирушають до Умані з різних країн, щоб молитися біля поховання свого духовного наставника та зустрічати там єврейський Новий рік.

Масове паломництво до Умані відновилося наприкінці 1980-х років. Відтоді місто щороку приймає велику кількість прочан під час Рош га-Шана.

Новини.LIVE інформували, що в Умань на святкування Рош га-Шана вже прибули близько 50 тисяч хасидів. На в’їздах і виїздах із міста діють пункти контролю, де правоохоронці перевіряють документи та багаж паломників. У районі паломництва заборонили продаж і вживання алкоголю та використання піротехніки, а безпеку цілодобово забезпечують правоохоронці й представники інших служб.

Новини.LIVE також писали, що 11 вересня 2026 року в Умані розпочалося святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року. Паломники-хасиди прибували до міста заздалегідь та облаштовувалися перед основними заходами. Цьогоріч святкування триватиме до вечора 13 вересня, коли за юдейським календарем настане 5 787 рік.