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Главная Новости дня Второй день Рош га-Шана в Умани: песни, веселье и горы мусора

Второй день Рош га-Шана в Умани: песни, веселье и горы мусора

Ua ru
12 сентября 2026 10:42
Репортаж
Рош га-Шана в Умани: десятки тысяч хасидов и горы мусора
Улицы Умани после празднования Рош га-Шана в Умани. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Десятки тысяч хасидов собрались в Умани на Рош га-Шана — еврейский Новый год. Паломники молятся, поют, вдыхают аромат мирта, душистых трав и произносят благословения. В то же время после празднований на улицах части квартала остались горы одноразовой посуды, коробок, пакетов, еды и другого мусора.

Об этом сообщает с места событий журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Рош га-Шана
Мусор на улицах Умани после празднования Рош га-Шана. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Как хасиды празднуют Рош га-Шана в Умани

Паломники отмечают в Умани еврейский Новый год. На улицах они молятся и поют, а также вдыхают аромат мирта, душистых трав и цитрусовых, произнося благословения.

Рош га-Шана в Умані 2026
Горы мусора на улицах Умани после празднования Рош га-Шана. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Из-за большого скопления людей в местах наибольшего скопления дежурят бригады экстренной помощи. Медики находятся непосредственно рядом с паломниками.

Рош га-Шана в Умані
Умань на второй день Рош га-Шана. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В то же время после празднований часть квартала выглядит значительно менее торжественно. На улицах остались горы одноразовой посуды, коробок, пакетов, еды и другого мусора.

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Что такое Рош га-Шана

Рош га-Шана — еврейский Новый год. В 2026 году праздник начался вечером 11 сентября и завершится вечером 13 сентября.

Рош га-Шана 2026
Хасиды вдыхают аромат мирта. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Празднование сопровождается молитвами, благословениями и традиционными обрядами. Для верующих это время молитвы, духовного осмысления и встречи нового года.

Рош га-Шана хасиди Умань
Празднование Рош га-Шана 2026. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Почему хасиды едут в Умань

Умань является одним из главных мест паломничества для последователей брацлавского хасидизма. В городе находится могила рабби Нахмана из Брацлава, скончавшегося в Умани в 1810 году.

Рабби Нахман завещал своим последователям приезжать к его могиле на Рош га-Шана. Поэтому брацлавские хасиды ежегодно отправляются в Умань из разных стран, чтобы помолиться у могилы своего духовного наставника и встретить там еврейский Новый год.

Массовое паломничество в Умань возобновилось в конце 1980-х годов. С тех пор город ежегодно принимает большое количество паломников во время Рош га-Шана.

Новини.LIVE сообщали, что в Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли около 50 тысяч хасидов. На въездах и выездах из города действуют контрольные пункты, где правоохранители проверяют документы и багаж паломников. В районе паломничества запретили продажу и употребление алкоголя, а также использование пиротехники, а безопасность круглосуточно обеспечивают правоохранители и представители других служб.

Новини.LIVE также сообщали, что 11 сентября 2026 года в Умани началось празднование Рош га-Шана — еврейского Нового года. Паломники-хасиды прибывали в город заранее и обустраивались перед основными мероприятиями. В этом году празднование продлится до вечера 13 сентября, когда по иудейскому календарю наступит 5 787 год.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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