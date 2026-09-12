Представитель полиции: в Умани зафиксировано рекордное количество хасидов

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли около 52 тысяч паломников, преимущественно из Израиля. Это рекордное число за всю историю проведения паломничества. В то же время правоохранители уже запретили шестерым иностранцам въезд в Украину на пять лет, а ещё двоих выдворили за правонарушения.

Об этом сообщили пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаэль Зингерман и начальник полиции Черкасской области Ярослав Меженный, передает Новини.LIVE.

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Сколько хасидов прибыло в Умань

По словам Михаэля Зингермана, на данный момент в Умани находятся 52 тысячи паломников, около 50 тысяч из них прибыли из Израиля.

"Примерно 50 тысяч — это рекорд. Цифра очень большая, такого еще не было за все время паломничества в Умани", — отметил он.

Для сравнения: в прошлом году в город приехали около 42–43 тысяч паломников. Таким образом, в этом году их число примерно на 10 тысяч больше.

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Зингерман подчеркнул, что масштаб паломничества особенно значителен, учитывая население Умани, которое составляет около 75 тысяч человек.

Какие нарушения зафиксировала полиция

Правоохранители в ходе проверок изымали холодное оружие, в частности ножи и кастеты, а также вещества, которые могут оказаться наркотическими.

Изъятые вещества направили на экспертизу. Если их наркотический статус подтвердится, владельцев могут привлечь к административной или уголовной ответственности — в зависимости от вида вещества и его количества.

"На сегодняшний день мы уже запретили въезд шестерым гостям на пять лет, а также двух уже выдворили за правонарушения. Это были ДТП, а также ненадлежащее поведение и хранение наркотических средств", — сообщил начальник полиции Черкасской области.

Также полиция получала сообщения о заминировании и оперативно реагировала на них.

Как правоохранители обеспечивают порядок в Умани

Для охраны общественного порядка в Умани и районе паломничества работают полицейские Черкасской области и ещё шести областей, военнослужащие Национальной гвардии Украины, спасатели, сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники.

В городе и на подъездах к нему оборудованы блокпосты и мобильные блокпосты, работают пешие патрули, следственно-оперативные группы и группы быстрого реагирования. Также сформирован резерв спецназовцев.

Отдельно к охране порядка привлечены 17 израильских полицейских, большинство из которых владеют украинским или русским языками. По данным правоохранителей, серьезных конфликтов и массовых драк в районе паломничества пока не зафиксировано.

"Большинство израильских полицейских говорят на украинском или русском языках, поэтому это очень помогает", — отметил он.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Умани на празднование Рош га-Шана собрались около 50 тысяч хасидов. На въездах и выездах из города работают контрольные пункты, где правоохранители проверяют документы и багаж паломников.

Также Новини.LIVE сообщали, что на территории района паломничества в Умани ввели ряд ограничений на время празднований. В частности, там запретили продажу и употребление алкоголя, использование пиротехники, а безопасность круглосуточно обеспечивают правоохранители и представители других служб.