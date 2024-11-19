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РФ угрожает из-за разрешения США Украине на удары ATACMS — ISW

19 ноября 2024 08:05
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Разрешение на удары по территории РФ — российские чиновники прибегают к угрозам
Ракеты ATACMS. Фото: Mariusz Burcz
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российские чиновники угрожают, чтобы США не разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Чиновники государства-агрессора утверждают, что Россия будет вынуждена ответить на эти действия.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в понедельник, 18 ноября.

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По данным ISW, российские чиновники продолжают прибегать к очередным угрозам, чтобы сдержать США от предоставления разрешения на использование Украиной бить ATACMS по территории РФ, а именно по Курской области.

"Такое разрешение США, если оно будет официально подтверждено, стало бы мягким ответом на эскалацию Россией участия северокорейских войск как активных боевиков в российском вторжении в Украину", — говорится в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что США "подливают масла в огонь", и что разрешение на украинские удары ракетами ATACMS по российским военным объектам станет "новым витком напряжённости" и качественным изменением участия Америки в войне.

Он также повторил заявление российского диктатора от 12 сентября о том, что удары Украины по РФ с использованием оружия Запада будут означать эскалацию и непосредственно участие западных стран в войне.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметила, что украинские ракетные удары по России дальнего радиуса действия "в корне изменят суть и характер" войны и, что ответ РФ будет "адекватным и ощутимым".

"Российские официальные лица утверждали, что Россия будет "вынуждена" ответить на эту "эскалацию", в том числе ударами по Украине с использованием неопределенных "новых" систем вооружений, и что в новой ядерной доктрине России будут изложены последствия этого решения", — отмечают аналитики.

Ранее, как отмечается, Россия не прибегала к военной эскалации в ответ на любые нарушения Западом российских "красных линий".

"Отдельные российские официальные лица и пропагандисты отмечали, что официальные лица США еще не подтвердили официально разрешение на нанесение ударов ракетами ATACMS, вероятно, пытаясь убедить Соединенные Штаты отказаться от этого решения и опровергнуть сообщения СМИ о предоставлении такого разрешения", — сообщили в ISW.

Российский пропагандист Владимир Соловьев также поставил под сомнение правдивость сообщений американских СМИ. Ни украинские, ни американские официальные лица в свою очередь также не подтвердили информацию о соответствующем разрешении.

Напомним, президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Франция и Британия также разрешили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это решающий момент в борьбе с агрессором.

США Украина война в Украине війна Россия дальнобойное оружие

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