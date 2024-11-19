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РФ погрожує через дозвіл США Україні на удари ATACMS — ISW

19 листопада 2024 08:05
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Дозвіл на удари по території РФ — російські посадовці вдаються до погроз
Ракети ATACMS. Фото: Mariusz Burcz
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські чиновники погрожують, аби США не дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території РФ. Посадовці держави-агресора стверджують, що Росія буде змушена відповісти на ці дії.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 18 листопада.

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За даними ISW, російські посадовці продовжують вдаватися до чергових погроз, щоб стримати США від надання дозволу на використання Україною бити ATACMS по території РФ, а саме по Курській області.

"Такий дозвіл США, якщо він буде офіційно підтверджений, став би м'якою відповіддю на ескалацію Росією участі північнокорейських військ як активних бойовиків у російському вторгненні в Україну", — йдеться у повідомленні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що США "підливають масла у вогонь", і що дозвіл на українські удари ракетами ATACMS по російських військових об'єктах стане "новим витком напруженості" і якісною зміною участі Америки у війні.

Він також повторив заяву російського диктатора від 12 вересня про те, що удари України по РФ з використанням зброї Заходу означатимуть ескалацію і безпосередньо участь західних країн у війні.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що українські ракетні удари по Росії дальнього радіуса дії "докорінно змінять суть і характер" війни і, що відповідь РФ буде "адекватною і відчутною".

"Російські офіційні особи стверджували, що Росія буде "змушена" відповісти на цю "ескалацію", в тому числі ударами по Україні з використанням невизначених "нових" систем озброєнь, і що в новій ядерній доктрині Росії будуть викладені наслідки цього рішення", — зазначають аналітики.

Раніше, як зазначається, Росія не вдавалася до військової ескалації у відповідь на будь-які порушення Заходом російських "червоних ліній".

"Окремі російські офіційні особи та пропагандисти наголошували на тому, що офіційні особи США ще не підтвердили офіційно дозвіл на завдавання ударів ракетами ATACMS, ймовірно, намагаючись переконати Сполучені Штати відмовитися від цього рішення і спростувати повідомлення ЗМІ про надання такого дозволу", — повідомили в ISW.

Російський пропагандист Володимир Соловйов також поставив під сумнів правдивість повідомлень американських ЗМІ. Ні українські, ні американські офіційні особи у свою чергу також не підтвердили інформацію про відповідний дозвіл.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Франція та Британія також дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow. 

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це вирішальний момент у боротьбі з агресором.

США Україна війна в Україні війна Росія далекобійна зброя

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