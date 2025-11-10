Зеленский сделал заявление о позиции Европы по РФ — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Россия проверяет Европу, нарушая воздушное пространство разных стран. Нужно дать четкий и жестокий ответ, поскольку РФ не любит слабость.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 10 ноября.

Позиция Европы к действиям России

Зеленский рассказал, что не Европа в состоянии войны с Россией, а Россия в состоянии войны с Украиной и гипотетически — со многими в Европе. По его словам, Европа боится слова "эскалация" и там считают, что любой их ответ на недопустимые действия России — это именно "эскалация".

"А я считаю наоборот, что Россия не любит слабость. Любые интеллектуальные ответы — а именно такие ответы находит Европа — это о слабости для России. Слабость рождает такой русский привкус. Россияне чувствуют эту слабость и хотят, пока никто не набрался силы давить, нанести вред, взять для себя какой-то дополнительный бенефит. В направлении Украины бенефит такой: чтобы Украина не развивалась, уничтожить идентичность, земли. То есть политические бенефиты. В направлении энергетики - Словакия, Венгрия, Восточная Европа, Германия также, держать всех на постоянном энергетическом крючке", — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что слабость не рождает диалог с Россией. Для них это означает, что они могут навязывать свои нарративы. Так, глава государства считает, что нарушение европейского воздушного пространства в разных странах дронами, — все это проверки.

"Проверки Европы, проверки их реакции. Все эти дроновые атаки Путина — проверки, на что они способны. Проверка, как будет реагировать Америка на текущую угрозу для европейских стран, которые в НАТО. Дыма без огня не бывает, и все эти проверки, я считаю, опасны для целостности Европы", — сказал Владимир Зеленский.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 23 октября российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Гитанас Науседа отметил, что это грубое нарушение международного права и суверенитета страны.

Кроме того, 19 сентября Россия нарушила воздушное пространство Эстонии. На территорию страны залетели самолеты МиГ-31 и пробыли там 12 минут.