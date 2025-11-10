Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ не любить слабкість — Зеленський про позицію Європи

РФ не любить слабкість — Зеленський про позицію Європи

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 10:49
Оновлено: 11:28
Зеленський зробив заяву про позицію Європи щодо РФ — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Росія перевіряє Європу, порушуючи повітряний простір різних країн. Потрібно дати чітку та жорстоку відповідь, оскільки РФ не любить слабкість.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 10 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Позиція Європи до дій Росії

Зеленський розповів, що не Європа у стані війни з Росією, а Росія у стані війни з Україною і гіпотетично — з багатьма у Європі. За його словами, Європа боїться слова "ескалація" і там вважають, що будь-яка їхня відповідь на неприпустимі дії Росії — це саме "ескалація". 

"А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість. Будь-які інтелектуальні відповіді — а саме такі відповіді знаходить Європа — це про слабкість для Росії. Слабкість народжує такий російський присмак. Росіяни відчувають цю слабкість і хочуть, поки ніхто не набрався сили тиснути, завдати шкоди, взяти для себе якийсь додатковий бенефіт. У напрямку України бенефіт такий: щоб Україна не розвивалася, знищити ідентичність, землі. Тобто політичні бенефіти. В напрямку енергетики — Словаччина, Угорщина, Східна Європа, Німеччина також, тримати всіх на постійному енергетичному гачку", — наголосив президент. 

Він підкреслив, що слабкість не народжує діалог з Росією. Для них це означає, що вони можуть нав'язувати свої наративи. Так, глава держави вважає, що порушення європейського повітряного простору в різних країнах дронами, — все це перевірки.

"Перевірки Європи, перевірки їхньої реакції. Всі ці дронові атаки Путіна — перевірки, на що вони здатні. Перевірка, як буде реагувати Америка на поточну загрозу для європейських країн, які в НАТО. Диму без вогню не буває, і всі ці перевірки, я вважаю, небезпечні для цілісності Європи", — сказав Володимир Зеленський. 

null
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 23 жовтня російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. Гітанас Науседа зазначив, що це грубе порушення міжнародного права і суверенітету країни.

Крім того, 19 вересня Росія порушила повітряний простір Естонії. На територію країни залетіли літаки МіГ-31 і пробули там 12 хвилин. 

Володимир Зеленський Європа дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації