Зеленський зробив заяву про позицію Європи щодо РФ — деталі

Росія перевіряє Європу, порушуючи повітряний простір різних країн. Потрібно дати чітку та жорстоку відповідь, оскільки РФ не любить слабкість.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 10 листопада.

Позиція Європи до дій Росії

Зеленський розповів, що не Європа у стані війни з Росією, а Росія у стані війни з Україною і гіпотетично — з багатьма у Європі. За його словами, Європа боїться слова "ескалація" і там вважають, що будь-яка їхня відповідь на неприпустимі дії Росії — це саме "ескалація".

"А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість. Будь-які інтелектуальні відповіді — а саме такі відповіді знаходить Європа — це про слабкість для Росії. Слабкість народжує такий російський присмак. Росіяни відчувають цю слабкість і хочуть, поки ніхто не набрався сили тиснути, завдати шкоди, взяти для себе якийсь додатковий бенефіт. У напрямку України бенефіт такий: щоб Україна не розвивалася, знищити ідентичність, землі. Тобто політичні бенефіти. В напрямку енергетики — Словаччина, Угорщина, Східна Європа, Німеччина також, тримати всіх на постійному енергетичному гачку", — наголосив президент.

Він підкреслив, що слабкість не народжує діалог з Росією. Для них це означає, що вони можуть нав'язувати свої наративи. Так, глава держави вважає, що порушення європейського повітряного простору в різних країнах дронами, — все це перевірки.

"Перевірки Європи, перевірки їхньої реакції. Всі ці дронові атаки Путіна — перевірки, на що вони здатні. Перевірка, як буде реагувати Америка на поточну загрозу для європейських країн, які в НАТО. Диму без вогню не буває, і всі ці перевірки, я вважаю, небезпечні для цілісності Європи", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 жовтня російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. Гітанас Науседа зазначив, що це грубе порушення міжнародного права і суверенітету країни.

Крім того, 19 вересня Росія порушила повітряний простір Естонії. На територію країни залетіли літаки МіГ-31 і пробули там 12 хвилин.