Україна
Польща та Румунія розгортають нову систему проти дронів РФ

Польща та Румунія розгортають нову систему проти дронів РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 09:09
Оновлено: 09:17
Систему Merops проти дронів розгортають Румунія та Польща
Літаки F-16 та F-35 в небі. Ілюстративне фото: REUTERS

Після серії вторгнення у повітряний простір НАТО Польща та Румунія почали розгортати американську систему Merops захисту від російських дронів, випробувану в Україні. Вона здатна виявляти та наближатися до безпілотників, використовуючи штучний інтелект.

Про це повідомляє Associated Press.

Система проти дронів РФ у Румунії та Польщі

Видання повідомляє, що американська система Merops складається з компактних комплексів, здатних поміститися в кузові середньорозмірного пікапа. Вона вже встановлюється у Польщі та Румунії.

Військові чиновники Альянсу заявили, що за планом в перспективі вона має бути розгорнута вздовж усього східного кордону НАТО — від Туреччини на півдні до Норвегії на півночі, щоб "у Москві навіть не замислювалася про її перетин".

Крім того, Merops здатна ідентифікувати безпілотники та збивати їх, використовуючи штучний інтелект для навігації у разі перешкод для супутникового та електронного зв'язку. Вона пройшла успішне випробування на війні в Україні. 

"Система може бути використана для захисту як критично важливих об'єктів інфраструктури, наприклад аеропортів, так і армійських частин, що пересуваються в зоні бойових дій", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що Польща хоче створити власну "антидронову стіну". Уряд вже найближчим часом оголосить про інвестиції у технології.

Водночас Марк Рютте заявив, що НАТО та ЄС працюють над створенням стіни з дронів. За його словами, це необхідно для захисту від вторгнень безпілотників.

Польща Данія Румунія дрони Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
