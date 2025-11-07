Систему Merops против дронов разворачивают Румыния и Польша

Самолеты F-16 и F-35 в небе. Иллюстративное фото: REUTERS

После серии вторжения в воздушное пространство НАТО, Польша и Румыния начали разворачивать американскую систему Merops защиты от российских дронов, испытанную в Украине. Она способна обнаруживать и приближаться к беспилотникам, используя искусственный интеллект.

Об этом сообщает Associated Press.

Система против дронов РФ в Румынии и Польше

Издание сообщает, что американская система Merops состоит из компактных комплексов, способных поместиться в кузове среднеразмерного пикапа. Она уже устанавливается в Польше и Румынии.

Военные чиновники Альянса заявили, что по плану в перспективе она должна быть развернута вдоль всей восточной границы НАТО — от Турции на юге до Норвегии на севере, чтобы "в Москве даже не задумывалась о ее пересечении".

Кроме того, Merops способна идентифицировать беспилотники и сбивать их, используя искусственный интеллект для навигации в случае помех для спутниковой и электронной связи. Она прошла успешное испытание на войне в Украине.

"Система может быть использована для защиты как критически важных объектов инфраструктуры, например, аэропортов, так и армейских частей, передвигающихся в зоне боевых действий", — говорится в материале.

Напомним, ранее Bloomberg писал, что Польша хочет создать собственную "антидроновую стену". Правительство уже в ближайшее время объявит об инвестициях в технологии.

В то же время Марк Рютте заявил, что НАТО и ЕС работают над созданием стены из дронов. По его словам, это необходимо для защиты от вторжений беспилотников.