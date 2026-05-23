РФ атаковала Полтавскую общину: в админзданиях выбиты окна

Спасатель. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 23 апреля нанесли удары по Полтавской общине. В результате атаки дронами возник пожар и были выбиты окна в зданиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Полтавского горсовета.

Первые последствия обстрела Полтавской общины 23 мая

В своем Telegram секретарь горсовета Екатерина Ямщикова сообщила, что вечером 22 мая в 23:38 в Полтаве был слышен взрыв. Позже она уточнила о последствиях обстрела.

"В результате атаки вражескими беспилотниками по Полтавской громаде возник пожар, взрывной волной выбиты окна в административных зданиях, а также есть несколько обращений о повреждении окон в жилом фонде", — говорится в сообщении.

Также она добавила, что обошлось без пострадавших. В то же время профильные службы уже работают на месте происшествия.

Последствия атаки на Полтавскую общину. Фото: скриншот

