РФ атакувала Полтавську громаду: в адмінбудівлях вибиті вікна

Рятувальник. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 23 квітня завдали ударів по Полтавській громаді. Внаслідок атаки дронами виникла пожежа та були вибиті війна у будівлях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Полтавської міськради.

Перші наслідки обстрілу Полтавської громади 23 травня

У своєму Telegram секретар міськради Катерина Ямщикова поінформувала, що ввечері 22 травня о 23:38 у Полтаві було чути вибух. Пізніше вона уточнила про наслідки обстрілу.

"Внаслідок атаки ворожими безпілотниками по Полтавській громаді виникла пожежа , вибуховою хвилею вибито вікна в адміністративних будівлях, а також є кілька звернень про пошкодження вікон у житловому фонді", — йдеться у повідомленні.

Також вона додала, що обійшлося без постраждалих. Водночас профільні служби вже працюють на місці події.

Наслідки атаки на Полтавську громаду. Фото: скриншот

Як повідомляє Новини.LIVE, 30 березня окупанти теж атакували Полтавський район. Тоді одна людина загинула і ще троє постраждали.

Також ми писали, що в ніч проти 27 березня окупанти уразили одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Внаслідок атаки без газу залишилися 5 тисяч абонентів.