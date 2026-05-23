Головна Новини дня РФ атакувала Полтавську громаду: в адмінбудівлях вибиті вікна

РФ атакувала Полтавську громаду: в адмінбудівлях вибиті вікна

Дата публікації: 23 травня 2026 03:05
Рятувальник. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 23 квітня завдали ударів по Полтавській громаді. Внаслідок атаки дронами виникла пожежа та були вибиті війна у будівлях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Полтавської міськради.

Перші наслідки обстрілу Полтавської громади 23 травня

У своєму Telegram секретар міськради Катерина Ямщикова поінформувала, що ввечері 22 травня о 23:38 у Полтаві було чути вибух. Пізніше вона уточнила про наслідки обстрілу.

"Внаслідок атаки ворожими безпілотниками по Полтавській громаді виникла пожежа , вибуховою хвилею вибито вікна в адміністративних будівлях, а також є кілька звернень про пошкодження вікон у житловому фонді", — йдеться у повідомленні.

Також вона додала, що обійшлося без постраждалих. Водночас профільні служби вже працюють на місці події.

Обстріл Полтави 23 травня - що відомо
Наслідки атаки на Полтавську громаду. Фото: скриншот

Як повідомляє Новини.LIVE, 30 березня окупанти теж атакували Полтавський район. Тоді одна людина загинула і ще троє постраждали.

Також ми писали, що в ніч проти 27 березня окупанти уразили одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Внаслідок атаки без газу залишилися 5 тисяч абонентів.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
