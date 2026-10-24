РФ атаковала Днепропетровскую область: погибли три человека, есть раненые
В субботу, 24 октября, российские войска нанесли удар по городу Синельниково в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибли как минимум три человека. Еще восемь получили ранения, среди них — ребенок.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
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Сегодня, 24 октября, российские войска атаковали Синельниково с помощью беспилотника. В результате удара на четвертом этаже многоэтажного дома возник пожар. Также повреждения получили магазин и автомобили.
По данным Александра Ганжи, в результате атаки погибли три человека, а по меньшей мере восемь получили ранения. Среди пострадавших — 11-летняя девочка. Все раненые госпитализированы.
В настоящее время двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии — это 50-летняя женщина и 70-летний мужчина.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 24 октября Россия атаковала Украину 126 ударными беспилотниками различных типов, в том числе 61 реактивным. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 вражеский дрон, ещё около восьми ударных беспилотников оставались в воздухе по состоянию на 08:00. Попадания зафиксировали в 14 местах, а падение обломков — в пяти.
Новини.LIVE писали, что в ночь на 23 октября российские войска атаковали Сумы, поразив жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела ранения получили двое местных жителей. Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате вражеских ударов.