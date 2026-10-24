Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 24 жовтні 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

У суботу, 24 жовтня, російські війська завдали удару по місту Синельникове Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше троє людей. Ще восмеро зазнали поранень, серед них — дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

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Атака РФ на Дніпропетровщину: які наслідки

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська атакували Синельникове безпілотником. Унаслідок удару на четвертому поверсі багатоповерхового будинку виникла пожежа. Також пошкоджень зазнали магазин та автомобілі.

За даними Олександра Ганжі, внаслідок атаки загинули троє людей, а щонайменше восьмеро зазнали поранень. Серед постраждалих є 11-річна дівчинка. Усіх поранених госпіталізували.

Наразі двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані — це 50-річна жінка та 70-річний чоловік.

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Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 24 жовтня Росія атакувала Україну 126 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 61 реактивним. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 ворожий дрон, ще близько восьми ударних безпілотників залишалися в повітрі станом на 08:00. Влучання зафіксували на 14 локаціях, а падіння уламків — на п’яти.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 23 жовтня російські війська атакували Суми, влучивши в житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів. Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли через ворожі удари.