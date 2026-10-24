Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Дніпропетровщину: загинули троє людей, є поранені

РФ атакувала Дніпропетровщину: загинули троє людей, є поранені

Ua ru
24 жовтня 2026 19:58
Росія атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 24 жовтні 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

У суботу, 24 жовтня, російські війська завдали удару по місту Синельникове Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше троє людей. Ще восмеро зазнали поранень, серед них — дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Реклама

Атака РФ на Дніпропетровщину: які наслідки

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська атакували Синельникове безпілотником. Унаслідок удару на четвертому поверсі багатоповерхового будинку виникла пожежа. Також пошкоджень зазнали магазин та автомобілі.

За даними Олександра Ганжі, внаслідок атаки загинули троє людей, а щонайменше восьмеро зазнали поранень. Серед постраждалих є 11-річна дівчинка. Усіх поранених госпіталізували.

Наразі двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані — це 50-річна жінка та 70-річний чоловік.

Читайте також:
null
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 24 жовтня Росія атакувала Україну 126 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 61 реактивним. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 ворожий дрон, ще близько восьми ударних безпілотників залишалися в повітрі станом на 08:00. Влучання зафіксували на 14 локаціях, а падіння уламків — на п’яти.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 23 жовтня російські війська атакували Суми, влучивши в житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів. Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли через ворожі удари.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Росія атака загиблі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації