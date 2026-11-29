Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Демограф Александр Гладун заявил, что рождаемость в Украине во время войны не вырастет. По его словам, многие семьи разлучены. Кроме того, война приводит к росту смертности.

Об этом Александр Гладун рассказал в эфире День.LIVE.

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Демографическая ситуация в Украине

Ожидается, что уровень рождаемости будет оставаться на нынешнем уровне или и в дальнейшем постепенно снижаться. В частности, люди откладывают рождение детей до окончания войны в Украине.

"У нас вообще сокращается численность населения. А чем меньше численность населения, тем меньше людей будет рождаться в абсолютных цифрах. Кроме того, очень сильно сказывается то, что многие наши граждане, особенно женщины репродуктивного возраста, уехали за границу и проживают сейчас в странах Европейского Союза или где-то еще чуть дальше", — говорит Гладун.

Немало украинских семей сейчас разлучены — часть граждан находится за границей, а значительное количество мужчин проходит военную службу. Такая ситуация не способствует росту рождаемости.

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Кроме того, во время войны повышается смертность. По словам демографа, существует явление преждевременной смертности.

"К тому же у нас был очень сильный миграционный отток, особенно в 2022-м и 2023-м годах. Это тоже привело к сокращению численности населения. Если говорить о перспективе, то все будет зависеть от хода войны", — добавил Гладун.

Как писали Новини.LIVE, Гладун оценил возможную численность населения Украины в 2030 году. По его прогнозу, она составит примерно 26,2 млн человек.

Ранее демограф Дмитрий Шушпанов заявил, что из-за ряда негативных факторов численность населения Украины может сократиться до 23 млн человек. Среди главных рисков он назвал изменение возрастной структуры общества.