Демограф Элла Либанова. Фото: kyivcity.gov.ua

После окончания войны Украина может столкнуться с новой волной эмиграции мужчин. Вернувшись с фронта, военные могут не найти в гражданском секторе зарплаты, сопоставимые с выплатами во время службы. В то же время их жены и дети могут уже обустроить жизнь за рубежом.

На эти риски обратила внимание директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова во время Киевского международного экономического форума, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Почему мужчины могут уехать после войны

По словам демографа, после отмены военных ограничений на выезд мужчины могут решить присоединиться к семьям за рубежом. Одним из факторов риска является разница между доходами во время военной службы и возможными заработками в гражданском секторе.

"Более того, честно говоря, я боюсь второй волны мужской эмиграции. Когда после войны будет отменен военный запрет на выезд мужчин за пределы Украины, и они будут возвращаться с фронта, а на фронте у них зарплаты, достойные, я бы сказала, достойные зарплаты. А в гражданском секторе ничего подобного им никто не предложит", — отметила демограф.

Либанова подчеркнула, что на решение мужчин могут влиять не только финансовые обстоятельства, но и то, что их жены уже нашли работу за рубежом, а дети адаптировались к новой среде.

Читайте также:

По её словам, если семья сочтёт, что за рубежом детей ждут лучшие перспективы, мужчина после возвращения с фронта также может решить уехать.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что демограф Элла Либанова предупредила о риске новой волны мужской миграции после окончания войны и отмены ограничений на выезд. По её словам, мужчины, вернувшиеся с фронта, могут решить уехать к своим семьям за границу, если в Украине не найдут работу и зарплату, которые сочтут достойными.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам Эллы Либановой, численность населения на подконтрольной Украине территории по состоянию на середину 2026 года сократилась до 28,5 миллиона человек. По её словам, одной из основных причин сокращения является выезд украинцев за границу.