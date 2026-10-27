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Головна Новини дня Лібанова пояснила, чому чоловіки можуть виїхати з України після війни

Лібанова пояснила, чому чоловіки можуть виїхати з України після війни

Ua ru
27 жовтня 2026 21:29
Репортаж
Лібанова попередила про нову хвилю чоловічої еміграції після війни kyivcity.gov.ua
Демографиня Елла Лібанова. Фото: kyivcity.gov.ua

Після завершення війни Україна може зіткнутися з новою хвилею еміграції чоловіків. Повернувшись із фронту, військові можуть не знайти в цивільному секторі зарплат, співмірних із виплатами під час служби. Водночас їхні дружини й діти можуть уже облаштувати життя за кордоном.

На ці ризики звернула увагу директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму, інформує Новини.LIVE.

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Чому чоловіки можуть виїхати після війни

За словами демографині, після скасування воєнних обмежень на виїзд чоловіки можуть вирішити приєднатися до родин за кордоном. Одним із чинників ризику є різниця між доходами під час військової служби та можливими заробітками в цивільному секторі.

"Більше того, чесно кажу, я боюся другої хвилі еміграції чоловічої. Коли після війни буде скасовано воєнну заборону чоловіків виїжджати за межі України, а вони повертатимуться з фронту, а на фронті зарплати в них, достойні, я б сказала, гідні зарплати. А в цивільному секторі нічого подібного їм ніхто не запропонує", — зазначила демографиня.

Лібанова наголосила, що на рішення чоловіків можуть впливати не лише фінансові обставини, а й те, що їхні дружини вже знайшли роботу за кордоном, а діти адаптувалися до нового середовища.

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За її словами, якщо родина вважатиме, що за кордоном на дітей чекають кращі перспективи, чоловік після повернення з фронту також може вирішити виїхати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що демографиня Елла Лібанова попередила про ризик нової хвилі чоловічої міграції після завершення війни та скасування обмежень на виїзд. За її словами, чоловіки, які повернуться з фронту, можуть вирішити виїхати до родин за кордоном, якщо в Україні не знайдуть роботи й зарплати, які вважатимуть гідними.

Також Новини.LIVE писали, що за словами Елли Лібанової чисельність населення на підконтрольній Україні території станом на середину 2026 року скоротилася до 28,5 мільйона осіб. За її словами, однією з основних причин скорочення є виїзд українців за кордон.

військові війна в Україні еміграція демографія Елла Лібанова
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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