Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова. Фото: Український жіночий конгрес

Чисельність населення України скоротилася до 28,5 млн осіб, а за останній період країна втратила близько 2 млн людей. Основною причиною скорочення стала стрімка міграція громадян, а не їх загибель.

Про це директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова заявила під час Українського жіночого конгресу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Галину Остаповець.

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Яке населення в Україні станом на зараз

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час Українського жіночого конгресу прокоментувала демографічну ситуацію в країні:

"Ми буквально декілька днів назад закінчили роботу над оцінками чисельності населення на середину року, 28 з половиною вже, півмільйона ми втратили", — сказала вона.

Вона зазначила, що основною причиною скорочення стала еміграція українців, а не їх загибель.

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"Слава Богу, це не стільки через загибель, скільки все ж таки через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Тому що як би там не було, ці люди залишилися живими", — наголосила Лібанова.

Демографиня пояснила, чому повернення українців важливе

Елла Лібанова наголосила, що громадяни України ще можуть повернутись додому, це важливо в контексті скорочення демографії. Цим міграційні втрати відрізняються від втрат, спричинених загибеллю людей.

"Повернемо ми їх до України? Чудово. Не повернемо, але вони українці, вони будуть жити, нехай, за кордоном.

Тих, хто загинули, ми вже не повернемо", — сказала вона.

Ми писали, що наразі в Україні є значна демографічна криза. Василь Воскобойник розповів в ексклюзивному інтерв'ю, що протягом минулого року країна втратила мільйон громадян через еміграцію та високу смертність.

Новини.LIVE інформували, що фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що населення в Україні може становити до 20 млн осіб. Він припускає, що посилення ударів по Україні є тактикою РФ задля скорочення чисельності людей в країні.