Кущ заявив, що населення України вже становить 20 млн людей

Олексій Кущ. Фото: скриншот

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що населення України вже може наближатися до 20 млн осіб. Водночас він припускає, що удари Росії та руйнування інфраструктури можуть бути спрямовані не лише на досягнення поточних військових цілей, а й на дострокове послаблення демографічного потенціалу України.

Про це економіст сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Що сказав експерт про кількість населення України та ймовірну логіку росіян

"Кількість населення на мій погляд вже менше 25 млн. Я думаю, що вона вже починає наближатися до 20 млн", — заявив Кущ.

Він припустив, що та тактика і дії, які зараз робить Росія, направлені на довгострокові наслідки. За його словами, ворогу потрібна руїна, як колись вона була на правобережжі, а тепер на лівобережжі.

Окрім плану руїни Олексій Кущ припускає, що Росія працює на третій такт війни. Тобто, перший був у 2014-2015 роках, другий такт у 2022 році, надалі може бути заморозка і певна перерва, після чого може бути третій такт війни.

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"Вони працюють на те, щоб максимально зсунути населення з територій а контексті цього третього такту, фінального такту війни. Вони хочуть зламати демографічний потенціал. Тому що в основі будь-якої економіки, в основі будь-якої військової моделі, в тому числі моделі спротиву, завжди лежить демографічна модель", — пояснив фінансовий аналітик.

Водночас Кущ ще раз наголосив, що це його припущення щодо можливої логіки дій Росії, а не встановлений факт.

Як повідомляли Новини.LIVE, директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова висловила думку, що Україну в майбутньому чекає депопуляція і це станеться за будь-якого сценарію розвитку подій. Вона вважає, що компенсувати скорочення населення можна якістю людського капіталу.

Також ми писали, що за словами Лібанової, чим довше буде продовжуватися війна, тим менше українців повернуться додому. Причиною тому довгий час і адаптація в інших країнах.