Кущ заявил, что население Украины уже составляет 20 млн человек

Алексей Кущ. Фото: скриншот

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что население Украины, возможно, уже приближается к 20 млн человек. В то же время он предполагает, что удары России и разрушение инфраструктуры могут быть направлены не только на достижение текущих военных целей, но и на досрочное ослабление демографического потенциала Украины.

Об этом экономист рассказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Реклама

Что сказал эксперт о численности населения Украины и вероятной логике действий россиян

"Численность населения, на мой взгляд, уже меньше 25 млн. Я думаю, что она уже начинает приближаться к 20 млн", — заявил Кущ.

Он предположил, что тактика и действия, которые сейчас предпринимает Россия, направлены на долгосрочные последствия. По его словам, врагу нужна разруха, как когда-то она была на правобережье, а теперь на левобережье.

Помимо плана разрушений Алексей Кущ предполагает, что Россия работает над третьим этапом войны. То есть первый был в 2014–2015 годах, второй такт — в 2022 году, далее может последовать заморозка и определенный перерыв, после чего может наступить третий такт войны.

Читайте также:

"Они работают над тем, чтобы максимально вытеснить население с территорий в контексте этого третьего этапа, финального этапа войны. Они хотят сломить демографический потенциал. Потому что в основе любой экономики, в основе любой военной модели, в том числе модели сопротивления, всегда лежит демографическая модель", — пояснил финансовый аналитик.

В то же время Кущ еще раз подчеркнул, что это его предположение относительно возможной логики действий России, а не установленный факт.

Как сообщали Новини.LIVE, директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова высказала мнение, что Украину в будущем ждет депопуляция, и это произойдет при любом сценарии развития событий. Она считает, что компенсировать сокращение населения можно качеством человеческого капитала.

Также мы писали, что, по словам Либановой, чем дольше будет продолжаться война, тем меньше украинцев вернутся домой. Причиной тому является длительное пребывание и адаптация в других странах.