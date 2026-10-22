Директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова. Фото: Украинский женский конгресс

Численность населения Украины сократилась до 28,5 млн человек, а за последний период страна потеряла около 2 млн человек. Основной причиной сокращения стала стремительная миграция граждан, а не их гибель.

Об этом директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила во время Украинского женского конгресса, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Галину Остаповец.

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Какова численность населения Украины на данный момент

Директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе Украинского женского конгресса прокомментировала демографическую ситуацию в стране:

"Мы буквально несколько дней назад завершили работу над оценками численности населения на середину года, уже 28 с половиной, полмиллиона мы потеряли", — сказала она.

Она отметила, что основной причиной сокращения стала эмиграция украинцев, а не их гибель.

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"Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько все-таки из-за отъезда. Почему я говорю, что слава Богу? Потому что как бы там ни было, эти люди остались живы", — подчеркнула Либанова.

Демограф объяснила, почему возвращение украинцев важно

Элла Либанова подчеркнула, что граждане Украины еще могут вернуться домой, и это важно в контексте сокращения населения. В этом миграционные потери отличаются от потерь, вызванных гибелью людей.

"Вернём ли мы их в Украину? Прекрасно. Не вернём, но они украинцы, они будут жить, пусть, за границей. Тех, кто погиб, мы уже не вернём", — сказала она.

Мы писали, что в настоящее время в Украине наблюдается серьезный демографический кризис. Василий Воскобойник рассказал в эксклюзивном интервью, что за прошлый год страна потеряла миллион граждан из-за эмиграции и высокой смертности.

Новини.LIVE сообщали, что финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что население Украины может составлять до 20 млн человек. Он предполагает, что усиление ударов по Украине является тактикой РФ, направленной на сокращение численности населения в стране.