Смертность в Украине превысила рождаемость в 3,5 раза

Ребёнок. Фото: Одесский роддом № 1/roddom1odessa.od.ua

За прошлый год Украина потеряла почти миллион граждан из-за высокого уровня смертности и массового отъезда людей за границу. По словам главы Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, демографическая ситуация остается критической. В Украине сейчас умирает в три раза больше людей, чем рождается.

Об этом Василий Воскобойник рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Реклама

В Украине стремительно сокращается население

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечает, что в течение первой половины текущего года негативная тенденция приобрела сверхкритические масштабы.

"В Украине, несмотря на сокращение населения, не стоит забывать, что за первое полугодие этого года на одного родившегося ребенка в Украине приходилось три с половиной умерших. Десять родились, 35 умерли", — отметил эксперт.

Помимо естественного сокращения, ситуацию существенно ухудшает непрерывный отток граждан за пределы страны. Именно сочетание этих двух факторов и формирует текущую демографическую картину, приведшую к потере 800 тысяч граждан за один год.

Читайте также:

"К этому добавляется, как бы то ни было, миграция из Украины — люди уезжают", — подчеркнул руководитель Офиса миграционной политики, комментируя причины резкого падения численности населения.

Новини.LIVE сообщали, что численность населения Украины уже может приближаться к отметке в 20 миллионов человек, как считает финансовый аналитик Алексей Кущ. По его мнению, системные российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре преследуют не только текущие военные цели, но и направлены на долгосрочный подрыв демографического потенциала страны.

В то же время директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова подчеркивает, что депопуляция неизбежна при любом сценарии развития событий, а единственным ответом на количественный спад должно стать повышение качества человеческого капитала. Учёная также отмечает, что с каждым новым годом войны шансы на возвращение беженцев неуклонно падают.

По обобщённым оценкам, номинальная численность населения в Украине в настоящее время составляет около 36 миллионов человек. Это как минимум на пять миллионов меньше, чем до 2022 года, хотя точный реальный показатель определить крайне сложно. Согласно долгосрочным прогнозам, без перелома негативной тенденции к 2050 году количество жителей может сократиться до 25 миллионов, а к 2100 году — упасть до 15 миллионов.