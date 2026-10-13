Смертність в Україні перевищила народжуваність у 3,5 раза

Дитина. Фото: Одеський пологовий будинок№1/roddom1odessa.od.ua

Протягом минулого року Україна втратила майже мільйон громадян через високий рівень смертності та масовий виїзд людей за кордон. За словами очільника Офісу міграційної політики Василя Воскобойника, демографічна ситуація залишається критичною. В Україні нині помирає втричі більше людей, ніж народжується.

Про це Василь Воскобойник розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

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В Україні стрімко скорочується населення

Очільник Офісу міграційної політики Василь Воскобойник наголошує, що протягом першої половини поточного року негативна тенденція набула надкритичних масштабів.

"В Україні все рівно, в умовах скорочення населення, не забуваємо, що за перше півріччя цього року на одну народжену дитину в Україні прийшлось три з половиною людини, котрі померли. Десять народилися, 35 померли", — зазначив експерт.

Окрім природного зменшення, ситуацію суттєво погіршує безперервний відтік громадян за межі держави. Саме поєднання цих двох факторів і формує поточну демографічну картину, що призвела до втрати 800 тисяч громадян за один рік.

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"Сюди додається, як би там не було, а міграція з України, люди виїздять", — підкреслив керівник Офісу міграційної політики, коментуючи причини різкого падіння кількості населення.

Новини.LIVE інформували, що чисельність населення України вже може наближатися до позначки у 20 мільйонів осіб, як вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ. На його думку, системні російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі переслідують не лише поточні воєнні цілі, а й мають на меті довгостроковий підрив демографічного потенціалу країни.

Водночас директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова підкреслює, що депопуляція неминуча за будь-якого сценарію розвитку подій, а єдиною відповіддю на кількісний спад має стати підвищення якості людського капіталу. Науковиця також зазначає, що з кожним новим роком війни шанси на повернення біженців невпинно падають.

За узагальненими оцінками, номінальна чисельність населення в Україні наразі становить близько 36 мільйонів осіб. Це щонайменше на п'ять мільйонів менше, ніж до 2022 року, хоча точний реальний показник визначити вкрай важко. Згідно з довгостроковими прогнозами, без перелому негативного тренду до 2050 року кількість жителів може скоротитися до 25 мільйонів, а до 2100 року — впасти до 15 мільйонів.