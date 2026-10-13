Смертність в Україні перевищила народжуваність у 3,5 раза

Демографічна криза в Україні: на 10 народжених припадає 35 померлих
Протягом минулого року Україна втратила майже мільйон громадян через високий рівень смертності та масовий виїзд людей за кордон. За словами очільника Офісу міграційної політики Василя Воскобойника, демографічна ситуація залишається критичною. В Україні нині помирає втричі більше людей, ніж народжується.
Про це Василь Воскобойник розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.
В Україні стрімко скорочується населення
Очільник Офісу міграційної політики Василь Воскобойник наголошує, що протягом першої половини поточного року негативна тенденція набула надкритичних масштабів.
"В Україні все рівно, в умовах скорочення населення, не забуваємо, що за перше півріччя цього року на одну народжену дитину в Україні прийшлось три з половиною людини, котрі померли. Десять народилися, 35 померли", — зазначив експерт.
Окрім природного зменшення, ситуацію суттєво погіршує безперервний відтік громадян за межі держави. Саме поєднання цих двох факторів і формує поточну демографічну картину, що призвела до втрати 800 тисяч громадян за один рік.
"Сюди додається, як би там не було, а міграція з України, люди виїздять", — підкреслив керівник Офісу міграційної політики, коментуючи причини різкого падіння кількості населення.
Новини.LIVE інформували, що чисельність населення України вже може наближатися до позначки у 20 мільйонів осіб, як вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ. На його думку, системні російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі переслідують не лише поточні воєнні цілі, а й мають на меті довгостроковий підрив демографічного потенціалу країни.
Водночас директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова підкреслює, що депопуляція неминуча за будь-якого сценарію розвитку подій, а єдиною відповіддю на кількісний спад має стати підвищення якості людського капіталу. Науковиця також зазначає, що з кожним новим роком війни шанси на повернення біженців невпинно падають.
За узагальненими оцінками, номінальна чисельність населення в Україні наразі становить близько 36 мільйонів осіб. Це щонайменше на п'ять мільйонів менше, ніж до 2022 року, хоча точний реальний показник визначити вкрай важко. Згідно з довгостроковими прогнозами, без перелому негативного тренду до 2050 року кількість жителів може скоротитися до 25 мільйонів, а до 2100 року — впасти до 15 мільйонів.