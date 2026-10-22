Лібанова попередила про другу хвилю міграції чоловіків після війни

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Фото: УНІАН

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова звернула увагу на демографічні загрози, які можуть дати про себе знати після припинення бойових дій. Вона підкреслила, що наслідки скасування воєнного стану визначатимуться не тільки обстановкою на фронті, а й тим, які життєві та трудові умови Україна зможе забезпечити своїм громадянам.

Про це Лібанова розповіла під час Українського жіночого конгресу, який відбувся у Києві 22 жовтня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Чому чоловіки можуть виїхати з України після війни

За словами Елли Лібанової, її найбільше непокоїть не нинішня міграція, а ситуація, яка може скластися після завершення війни та скасування воєнного стану. Зокрема, Україна може не мати достатньо можливостей, щоб забезпечити чоловіків, які повернуться з фронту.

"Коли чоловіки отримають можливість виїзду, коли повернуться з фронту, то роботу, яку вони будуть вважати для себе гідною, і зарплату, яку вони будуть вважати прийнятною, ми їм запропонувати не зможемо", — зазначила Лібанова.

У такому разі частина українців може вирішити шукати кращих умов за кордоном. Це, на думку демографині, створює ризик нового етапу міграції.

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Де возз'єднаються українські родини

Лібанова зауважила, що перспективи повернення українців залежать від того, чи зможуть вони будувати життя в Україні. Якщо ж умови для цього будуть недостатніми, родини можуть вирішити залишитися за кордоном.

"І тоді виникає питання: а де возз'єднаються українські родини? В Україні? Чи за її межами?" — сказала демографиня.

Водночас Лібанова наголосила, що до українців, які вже виїхали за кордон, варто ставитися з розумінням. Адже головне, що ці люди залишилися живими, а їхнє повернення не є єдиним варіантом збереження зв'язку з Україною.

"Повернемо ми їх до України? Чудово. Не повернемо? ... але вони українці, вони будуть жити, нехай за кордоном", — зазначила вона.

На початку виступу Лібанова також повідомила про виїзд з України ще близько пів мільйона людей.

Що впливатиме на майбутню міграцію

Демографиня підкреслила, що розвиток ситуації залежатиме передусім від українських військових, але відповідальність лежить і на суспільстві загалом. За її словами, важливо створювати умови, які допоможуть людям повертатися та залишатися в Україні після війни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна може розраховувати на повернення щонайменше третини громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну війну. Для цього важливо зберегти суспільну єдність, а тих, хто залишиться за межами країни, залучати до просування українських інтересів за кордоном. Про це Елла Лібанова заявляла під час міжнародного форуму "Україна Завтра".

Також Новини.LIVE писали, що українці не готуються до масового виїзду за кордон напередодні зими, попри посилення російських атак та побоювання щодо складного опалювального сезону. Наявні дані не свідчили про суттєве зростання міграційних настроїв. Таку думку висловлював експерт з міграції, кандидат економічних наук Олексій Позняк.