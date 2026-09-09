Українці не будуть масово виїжджати до ЄС перед зимою — експерт

Олексій Позняк. Фото: Укрінформ

Українці не готуються до масового виїзду за кордон напередодні зими, попри посилення російських атак та побоювання щодо складного опалювального сезону. Наявні дані наразі не свідчать про суттєве зростання міграційних настроїв. Таку думку висловив експерт з міграції та кандидат економічних наук Олексій Позняк.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю РБК-Україна.

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Чому масового виїзду українців перед зимою не очікують

За словами експерта, люди, які були найбільш схильні залишити Україну через війну, здебільшого вже виїхали. Ті ж, хто залишився в Україні або повернувся після короткочасного перебування за кордоном, переважно планують залишатися вдома, якщо безпекова ситуація не зміниться кардинально.

"В цілому всі дані зараз не показують серйозного збільшення міграційних намірів. Якщо оцінювати картину дуже загалом, то ті, хто були схильні виїхати з України через війну, вже це зробили", — зазначив Позняк.

Водночас експерт не виключає, що через посилення обстрілів кількість охочих виїхати може зрости. Однак, на його думку, це навряд чи призведе до повторення масштабної міграційної хвилі 2022 року. Позняк також пояснив, що збільшення кількості перетинів кордону влітку саме по собі не свідчить про нову хвилю еміграції. У цей період традиційно зростає кількість поїздок через відпустки та навчання, а частина людей згодом повертається в Україну.

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За кордоном нині залишається значна кількість українців, і більшість із них, за словами експерта, наразі планує залишатися у країнах, які їх прийняли. На рішення про повернення впливають безпека, житло, рівень доходів, умови життя та можливість працювати за своєю професією. Водночас Позняк вважає, що під час війни не варто активно закликати українців повертатися додому.

За його словами, держава має підтримувати зв’язок із громадянами за кордоном, щоб після завершення війни вони могли розглядати повернення.

"Зараз закликати людей повертатися в Україну нераціонально, тому що люди знаходяться за кордоном у відносній безпеці", — наголосив експерт.

Він також зазначив, що тривале перебування українців за кордоном посилює дефіцит кадрів в Україні. Якщо значна частина громадян не повернеться після завершення війни, державі доведеться підвищувати продуктивність праці, залучати до ринку праці тих, хто наразі не працює, а також іноземних трудових мігрантів.

Як повідомляли Новини.LIVE, після завершення війни Україна зіткнеться з масштабними змінами на ринку праці. Відбудова країни потребуватиме нових спеціалістів, а дефіцит кадрів може вплинути на підходи до працевлаштування та залучення іноземних працівників.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі посилюються дискусії щодо обмеження прав мігрантів, зокрема українців. Водночас погіршення ставлення до біженців може мати не лише соціальні, а й економічні наслідки для країни.