Украинцы не будут массово уезжать в ЕС перед зимой — эксперт

Алексей Позняк. Фото: Укринформ

Украинцы не готовятся к массовому выезду за границу в преддверии зимы, несмотря на усиление российских атак и опасения по поводу сложного отопительного сезона. Имеющиеся данные пока не свидетельствуют о существенном росте миграционных настроений. Такое мнение высказал эксперт по миграции и кандидат экономических наук Алексей Позняк.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью РБК-Украина.

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Почему массового выезда украинцев перед зимой не ожидают

По словам эксперта, люди, которые были наиболее склонны покинуть Украину из-за войны, в основном уже уехали. Те же, кто остался в Украине или вернулся после кратковременного пребывания за границей, преимущественно планируют оставаться дома, если ситуация с безопасностью не изменится кардинально.

"В целом все данные сейчас не показывают серьезного роста миграционных намерений. Если оценивать картину в самом общем плане, то те, кто был склонен уехать из Украины из-за войны, уже это сделали", — отметил Позняк.

В то же время эксперт не исключает, что из-за усиления обстрелов количество желающих уехать может возрасти. Однако, по его мнению, это вряд ли приведет к повторению масштабной миграционной волны 2022 года. Позняк также пояснил, что увеличение количества пересечений границы летом само по себе не свидетельствует о новой волне эмиграции. В этот период традиционно растет количество поездок из-за отпусков и учебы, а часть людей впоследствии возвращается в Украину.

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За рубежом сейчас остается значительное количество украинцев, и большинство из них, по словам эксперта, на данный момент планирует оставаться в странах, которые их приняли. На решение о возвращении влияют безопасность, жилье, уровень доходов, условия жизни и возможность работать по своей профессии. В то же время Позняк считает, что во время войны не стоит активно призывать украинцев возвращаться домой.

По его словам, государство должно поддерживать связь с гражданами за рубежом, чтобы после окончания войны они могли рассмотреть возможность возвращения.

"Сейчас призывать людей возвращаться в Украину нерационально, потому что люди находятся за рубежом в относительной безопасности", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что длительное пребывание украинцев за рубежом усугубляет дефицит кадров в Украине. Если значительная часть граждан не вернется после окончания войны, государству придется повышать производительность труда, привлекать на рынок труда тех, кто сейчас не работает, а также иностранных трудовых мигрантов.

Как сообщали Новини.LIVE, после окончания войны Украина столкнется с масштабными изменениями на рынке труда. Восстановление страны потребует новых специалистов, а дефицит кадров может повлиять на подходы к трудоустройству и привлечению иностранных работников.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше усиливаются дискуссии об ограничении прав мигрантов, в частности украинцев. В то же время ухудшение отношения к беженцам может иметь не только социальные, но и экономические последствия для страны.