Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Позняк: новой массовой волны выезда украинцев в ЕС не будет

Позняк: новой массовой волны выезда украинцев в ЕС не будет

Ua ru
9 сентября 2026 09:46
Украинцы не будут массово уезжать в ЕС перед зимой — эксперт
Алексей Позняк. Фото: Укринформ

Украинцы не готовятся к массовому выезду за границу в преддверии зимы, несмотря на усиление российских атак и опасения по поводу сложного отопительного сезона. Имеющиеся данные пока не свидетельствуют о существенном росте миграционных настроений. Такое мнение высказал эксперт по миграции и кандидат экономических наук Алексей Позняк.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью РБК-Украина.

Реклама

Почему массового выезда украинцев перед зимой не ожидают

По словам эксперта, люди, которые были наиболее склонны покинуть Украину из-за войны, в основном уже уехали. Те же, кто остался в Украине или вернулся после кратковременного пребывания за границей, преимущественно планируют оставаться дома, если ситуация с безопасностью не изменится кардинально.

"В целом все данные сейчас не показывают серьезного роста миграционных намерений. Если оценивать картину в самом общем плане, то те, кто был склонен уехать из Украины из-за войны, уже это сделали", — отметил Позняк.

В то же время эксперт не исключает, что из-за усиления обстрелов количество желающих уехать может возрасти. Однако, по его мнению, это вряд ли приведет к повторению масштабной миграционной волны 2022 года. Позняк также пояснил, что увеличение количества пересечений границы летом само по себе не свидетельствует о новой волне эмиграции. В этот период традиционно растет количество поездок из-за отпусков и учебы, а часть людей впоследствии возвращается в Украину.

Читайте также:

За рубежом сейчас остается значительное количество украинцев, и большинство из них, по словам эксперта, на данный момент планирует оставаться в странах, которые их приняли. На решение о возвращении влияют безопасность, жилье, уровень доходов, условия жизни и возможность работать по своей профессии. В то же время Позняк считает, что во время войны не стоит активно призывать украинцев возвращаться домой.

По его словам, государство должно поддерживать связь с гражданами за рубежом, чтобы после окончания войны они могли рассмотреть возможность возвращения.

"Сейчас призывать людей возвращаться в Украину нерационально, потому что люди находятся за рубежом в относительной безопасности", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что длительное пребывание украинцев за рубежом усугубляет дефицит кадров в Украине. Если значительная часть граждан не вернется после окончания войны, государству придется повышать производительность труда, привлекать на рынок труда тех, кто сейчас не работает, а также иностранных трудовых мигрантов.

Как сообщали Новини.LIVE, после окончания войны Украина столкнется с масштабными изменениями на рынке труда. Восстановление страны потребует новых специалистов, а дефицит кадров может повлиять на подходы к трудоустройству и привлечению иностранных работников.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше усиливаются дискуссии об ограничении прав мигрантов, в частности украинцев. В то же время ухудшение отношения к беженцам может иметь не только социальные, но и экономические последствия для страны.

украинцы экономика война в Украине эмиграция выезд за границу
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации