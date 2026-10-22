Либанова предупредила о второй волне миграции мужчин после войны

Директор Института демографии и исследований качества жизни им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. Фото: УНИАН

Директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова обратила внимание на демографические угрозы, которые могут проявиться после прекращения боевых действий. Она подчеркнула, что последствия отмены военного положения будут определяться не только обстановкой на фронте, но и тем, какие жизненные и трудовые условия Украина сможет обеспечить своим гражданам.

Об этом Либанова рассказала во время Украинского женского конгресса, который состоялся в Киеве 22 октября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Почему мужчины могут уехать из Украины после войны

По словам Эллы Либановой, её больше всего беспокоит не нынешняя миграция, а ситуация, которая может сложиться после завершения войны и отмены военного положения. В частности, у Украины может не хватить возможностей, чтобы обеспечить мужчин, которые вернутся с фронта.

"Когда мужчины получат возможность выехать, когда вернутся с фронта, мы не сможем предложить им работу, которую они сочтут достойной, и зарплату, которую они сочтут приемлемой",— отметила Либанова.

В таком случае часть украинцев может решить искать лучшие условия за рубежом. Это, по мнению демографа, создает риск нового этапа миграции.

Читайте также:

Где воссоединятся украинские семьи

Либанова отметила, что перспективы возвращения украинцев зависят от того, смогут ли они строить жизнь в Украине. Если же условия для этого будут недостаточными, семьи могут решить остаться за рубежом.

"И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи? В Украине? Или за ее пределами?" — сказала демограф.

В то же время Либанова подчеркнула, что к украинцам, которые уже уехали за границу, стоит относиться с пониманием. Ведь главное, что эти люди остались живы, а их возвращение не является единственным вариантом сохранения связи с Украиной.

"Вернём ли мы их в Украину? Прекрасно. Не вернём? ... но они украинцы, они будут жить, пусть за границей", — отметила она.

В начале выступления Либанова также сообщила о выезде из Украины ещё около полумиллиона человек.

Что будет влиять на будущую миграцию

Демограф подчеркнула, что развитие ситуации будет зависеть прежде всего от украинских военных, но ответственность лежит и на обществе в целом. По её словам, важно создавать условия, которые помогут людям возвращаться и оставаться в Украине после войны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина может рассчитывать на возвращение как минимум трети граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной войны. Для этого важно сохранить общественное единство, а тех, кто останется за пределами страны, привлекать к продвижению украинских интересов за рубежом. Об этом Элла Либанова заявляла во время международного форума «Украина Завтра».

Также Новини.LIVE писали, что украинцы не готовятся к массовому выезду за границу в преддверии зимы, несмотря на усиление российских атак и опасения относительно сложного отопительного сезона. Имеющиеся данные не свидетельствовали о существенном росте миграционных настроений. Такое мнение высказывал эксперт по миграции, кандидат экономических наук Алексей Позняк.