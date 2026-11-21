Люди в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун дал неутешительный прогноз относительно численности населения Украины в 2030 году. По его словам, речь идет о примерно 26,2 млн украинцев — от 25,5 до 26,8 млн человек.

Об этом Александр Гладун рассказал в интервью ТСН.ua, передает Новини.LIVE.

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Численность населения Украины в 2030 году

Гладун отметил, что в начале 2026 года в Украине проживало ориентировочно от 27 до 29 млн человек. В то же время он считает более реалистичной нижнюю границу этой оценки — чуть более 27 млн человек.

При условии, что к 2030 году площадь территорий, контролируемых Украиной, останется неизменной, население страны к началу того года может сократиться до 25,5–26,8 млн человек. Таким образом, средняя оценка составляет примерно 26,2 млн жителей. Возможное отклонение от этого показателя оценивается в пределах 600–700 тысяч человек.

В то же время Гладун отметил, что эти оценки могут иметь погрешность из-за ряда неизвестных факторов. Для получения более точного прогноза необходимо учесть возрастной и половой состав населения, а также возможные изменения уровня рождаемости, смертности и миграционных процессов.

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Также на численность могут влиять интенсивность боевых действий и возможные изменения территорий.

По словам демографа, до 2030 года в Украине по-прежнему будет больше женщин, чем мужчин.

Демографическая ситуация по возрастному и половому составу населения будет и дальше ухудшаться. Из-за недостаточной рождаемости количество детей будет сокращаться, а доля людей старшего возраста — постепенно увеличиваться.

Среди украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС, лишь 6% составляют люди в возрасте от 65 лет. Это свидетельствует о том, что за границу в основном выехали дети и трудоспособное население.

Гладун отмечает, что численность населения будет зависеть от развития войны. Важными вызовами также станут восстановление рождаемости и возвращение украинцев из-за рубежа.

Как писали Новини.LIVE, демограф Дмитрий Шушпанов заявил, что из-за ряда факторов численность населения Украины может сократиться до 23 млн человек. Среди главных рисков он назвал старение общества и сокращение числа детей.

А финансовый аналитик Алексей Кущ убежден, что даже значительные денежные выплаты не способны сами по себе повысить рождаемость в Украине. Показатель снизился до 0,7–0,9 ребенка на одну женщину.