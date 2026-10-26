Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: Новини.LIVE

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что даже миллионные выплаты не заставят украинцев рожать детей и не улучшат тем самым демографическую ситуацию. Из-за отсутствия позитивных перспектив и заявлений о "вечной войне" коэффициент рождаемости в стране упал до одного из самых низких в мире показателей — 0,7–0,9 ребенка на женщину.

Такое мнение Алексей Кущ высказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE в программе "Світ на зламі".

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Украинки не хотят рожать во время войны даже за деньги

Украина в настоящее время фиксирует один из самых низких уровней фертильности в мире, который колеблется в пределах от 0,7 до 0,9 рождений на одну женщину. Никакие денежные выплаты от государства не способны кардинально изменить эту демографическую ситуацию. По мнению Алексея Куща, главным фактором для пополнения семьи является не сумма финансовой помощи, а безопасная среда и уверенность в завтрашнем дне.

"И мы должны понимать, что в целом здесь есть определенные факторы, целый комплекс, можно сказать, факторов, но какие бы выплаты ни производило государство, они не изменят этот показатель рождаемости. Потому что, во-первых, один из ключевых факторов — это то, что у женщины должно возникнуть желание родить детей в этой стране для того,чтобы ребенок прожил в этой стране свою лучшую жизнь. Но почему государство так мало готово платить женщине, понимая эту ситуацию? А сейчас, даже если будут платить миллион гривен, это ничего не изменит", — подчеркнул аналитик.

Кущ отметил, что сейчас украинцы постоянно слышат от политиков крайне пессимистичные прогнозы относительно будущего. В частности, звучат заявления депутатов о том, что боевые действия продлятся ещё десять лет или вообще превратятся в вечную войну, пока существует Российская Федерация.

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На этот тяжелый информационный фон накладываются ежедневные обстрелы, проблемы с электроэнергией, закрытые границы и публичные призывы мэра уезжать из Киева.

Отдельно аналитик обратил внимание на милитаризацию системы образования, когда в школах детей собираются учить управлять дронами и фактически готовить к войне с раннего возраста. В таких условиях украинцы видят перед собой исключительно негативный сценарий развития событий, что окончательно лишает шанса на любые попытки повысить рождаемость с помощью государственных инициатив.

Новини.LIVE сообщали ранее, что демографический кризис в Украине приобретает катастрофические масштабы. В настоящее время официальные оценки численности населения колеблются на уровне 28,5 млн человек, тогда как аналитик Алексей Кущ предполагает, что реальная цифра уже приближается к 20 миллионам.

Главным ударом по населению стал не только фронт, но и массовый выезд людей за границу, из-за чего страна только за последнее время потеряла около 2 млн граждан. По данным Управления миграционной политики, только за прошлый год демографические потери достигли почти миллиона человек, а смертность в стране сейчас втрое превышает рождаемость. Эксперты отмечают, что методичные удары России по инфраструктуре преследуют не только военные цели, но и направлены на системное уничтожение демографического потенциала Украины путем принуждения к эмиграции.