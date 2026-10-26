Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Алексей Кущ объяснил, почему крупные выплаты не улучшат демографию

Алексей Кущ объяснил, почему крупные выплаты не улучшат демографию

Ua ru
26 октября 2026 09:53
Эксклюзив
Проблема рождаемости в Украине: Алексей Кущ назвал причины Новини.LIVE
Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: Новини.LIVE

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что даже миллионные выплаты не заставят украинцев рожать детей и не улучшат тем самым демографическую ситуацию. Из-за отсутствия позитивных перспектив и заявлений о "вечной войне" коэффициент рождаемости в стране упал до одного из самых низких в мире показателей — 0,7–0,9 ребенка на женщину.

Такое мнение Алексей Кущ высказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE в программе "Світ на зламі".

Реклама

Украинки не хотят рожать во время войны даже за деньги

Украина в настоящее время фиксирует один из самых низких уровней фертильности в мире, который колеблется в пределах от 0,7 до 0,9 рождений на одну женщину. Никакие денежные выплаты от государства не способны кардинально изменить эту демографическую ситуацию. По мнению Алексея Куща, главным фактором для пополнения семьи является не сумма финансовой помощи, а безопасная среда и уверенность в завтрашнем дне.

"И мы должны понимать, что в целом здесь есть определенные факторы, целый комплекс, можно сказать, факторов, но какие бы выплаты ни производило государство, они не изменят этот показатель рождаемости. Потому что, во-первых, один из ключевых факторов — это то, что у женщины должно возникнуть желание родить детей в этой стране для того,чтобы ребенок прожил в этой стране свою лучшую жизнь. Но почему государство так мало готово платить женщине, понимая эту ситуацию? А сейчас, даже если будут платить миллион гривен, это ничего не изменит", — подчеркнул аналитик.

Кущ отметил, что сейчас украинцы постоянно слышат от политиков крайне пессимистичные прогнозы относительно будущего. В частности, звучат заявления депутатов о том, что боевые действия продлятся ещё десять лет или вообще превратятся в вечную войну, пока существует Российская Федерация.

Читайте также:

На этот тяжелый информационный фон накладываются ежедневные обстрелы, проблемы с электроэнергией, закрытые границы и публичные призывы мэра уезжать из Киева.

Отдельно аналитик обратил внимание на милитаризацию системы образования, когда в школах детей собираются учить управлять дронами и фактически готовить к войне с раннего возраста. В таких условиях украинцы видят перед собой исключительно негативный сценарий развития событий, что окончательно лишает шанса на любые попытки повысить рождаемость с помощью государственных инициатив.

Новини.LIVE сообщали ранее, что демографический кризис в Украине приобретает катастрофические масштабы. В настоящее время официальные оценки численности населения колеблются на уровне 28,5 млн человек, тогда как аналитик Алексей Кущ предполагает, что реальная цифра уже приближается к 20 миллионам.

Главным ударом по населению стал не только фронт, но и массовый выезд людей за границу, из-за чего страна только за последнее время потеряла около 2 млн граждан. По данным Управления миграционной политики, только за прошлый год демографические потери достигли почти миллиона человек, а смертность в стране сейчас втрое превышает рождаемость. Эксперты отмечают, что методичные удары России по инфраструктуре преследуют не только военные цели, но и направлены на системное уничтожение демографического потенциала Украины путем принуждения к эмиграции.

украинцы Украина рождаемость население демография Алексей Кущ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации