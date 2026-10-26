Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: Новини.LIVE

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що навіть мільйонні виплати не змусять українців народжувати і не покращать цим демографічну ситуацію. Через відсутність позитивної перспективи та заяви про "вічну війну" коефіцієнт народжуваності в країні впав до одного з найнижчих у світі показників — 0,7-0,9 дитини на жінку.

Таку думку Олексій Кущ висловив в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Українки не хочуть народжувати під час війни навіть за виплати

Україна наразі фіксує один із найнижчих рівнів фертильності у світі, який коливається в межах від 0,7 до 0,9 народжень на одну жінку. Жодні грошові виплати від держави не здатні кардинально змінити цю демографічну ситуацію. На переконання Олексія Куща, головним фактором для поповнення в родині є не сума фінансової допомоги, а безпечне середовище та впевненість у завтрашньому дні.

"І ми маємо розуміти, що загалом тут є певні фактори, целий комплекс, можна сказати, факторів, але будь-які виплати держави, вони не змінять цей показник народжуваності. Тому що, по-перше, один з ключових факторів – це те, що у жінки мають виникнути бажання народити дітей в цій країні для того, щоб дитина проживала в цій країні своє найкраще життя. Але чому держава так мало готова платити жінці, розуміючи цю ситуацію? А зараз, навіть якщо будуть платити мільйон гривень, це нічого не змінить", — наголосив аналітик.

Кущ зауважив, що зараз українці постійно чують від політиків вкрай песимістичні прогнози щодо майбутнього. Зокрема, лунають заяви від депутатів про те, що бойові дії триватимуть ще десять років або ж узагалі перетворяться на вічну війну, допоки існуватиме Російська Федерація.

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На цей важкий інформаційний фон накладаються щоденні обстріли, проблеми з електроенергією, закриті кордони та публічні заклики мера виїжджати з Києва.

Окремо аналітик звернув увагу на мілітаризацію системи освіти, коли у школах дітей збираються вчити керувати дронами та фактично готувати до війни з раннього віку. За таких умов українці бачать перед собою виключно негативний сценарій розвитку подій, що остаточно позбавляє шансу на будь-які спроби підняти народжуваність через державні ініціативи.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що демографічна криза в Україні набуває катастрофічних масштабів. Наразі офіційні оцінки чисельності населення коливаються на рівні 28,5 млн осіб, тоді як аналітик Олексій Кущ припускає, що реальна цифра вже наближається до 20 мільйонів.

Головним ударом по населенню став не лише фронт, а й масовий виїзд людей за кордон, через що країна лише за останній час втратила близько 2 млн громадян. За даними Офісу міграційної політики, лише за минулий рік демографічні втрати сягнули майже мільйона людей, а смертність у країні нині втричі перевищує народжуваність. Експерти вказують, що методичні удари Росії по інфраструктурі мають на меті не лише військові завдання, а й системне винищення демографічного потенціалу України через примус до еміграції.