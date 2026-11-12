Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 12 ноября, демограф Дмитрий Шушпанов предупредил, что население Украины может сократиться до 23 миллионов человек из-за ряда факторов. При этом эксперт подчеркнул, что наибольшую угрозу представляет изменение возрастной структуры общества, поскольку доля пожилых людей растет, тогда как детей становится все меньше.

Об этом демограф Дмитрий Шушпанов заявил в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Демограф объяснил причины сокращения населения Украины

По словам эксперта, демографическая ситуация ухудшается под влиянием нескольких факторов. Помимо выезда граждан за границу, важную роль играет естественная убыль населения.

Шушпанов обратил внимание, что проблема заключается не только в уменьшении общего количества жителей. Значительно более серьезные долгосрочные последствия может иметь старение общества.

"По нашим оценкам, доля населения 60+, то есть старше 60 лет, увеличилась с 24,5% до почти 30%. Тогда как доля детей сокращается с 18% до 14%", — объяснил демограф.

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Приведенные экспертом показатели свидетельствуют о существенном увеличении доли старшего поколения. При этом удельный вес детей уменьшился на четыре процентных пункта.

Такие изменения могут создавать дополнительные вызовы для пенсионной системы, здравоохранения и рынка труда.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что президент ВОО "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук объяснил влияние войны на развитие энергетики. По его словам, продолжительность боевых действий будет определять будущую модель энергосистемы. Эксперт подчеркнул необходимость децентрализации генерации и создания защищенных промышленно-энергетических хабов.

Также Новини.LIVE писал, что страны G7 объявили об увеличении помощи Украине для прохождения зимы. По итогам встречи в Париже министры иностранных дел договорились усилить материальную и финансовую поддержку.