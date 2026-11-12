Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 12 листопада, демограф Дмитро Шушпанов попередив, що населення України може скоротитися до 23 мільйонів людей через низку чинників. При цьому експерт наголосив, що найбільшу загрозу становить зміна вікової структури суспільства, адже частка літніх людей зростає, тоді як дітей стає дедалі менше.

Про це демограф Дмитро Шушпанов заявив в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Демограф пояснив причини скорочення населення України

За словами експерта, демографічна ситуація погіршується під впливом кількох чинників. Окрім виїзду громадян за кордон, важливу роль відіграє природний спад населення.

Шушпанов звернув увагу, що проблема полягає не лише у зменшенні загальної кількості жителів. Значно серйозніші довгострокові наслідки може мати старіння суспільства.

"За нашими оцінками, частка населення 60+, тобто старших 60 років, збільшилась з 24,5% до майже 30%. Тоді як частка дітей скорочується з 18% до 14%", — пояснив демограф.

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Наведені експертом показники свідчать про суттєве збільшення частки старшого покоління. При цьому питома вага дітей зменшилася на чотири відсоткові пункти.

Такі зміни можуть створювати додаткові виклики для пенсійної системи, охорони здоров'я та ринку праці.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що президент ВГО "Українська стратегія" Анатолій Пінчук пояснив вплив війни на розвиток енергетики. За його словами, тривалість бойових дій визначатиме майбутню модель енергосистеми. Експерт наголосив на необхідності децентралізації генерації та створення захищених промислово-енергетичних хабів.

Також Новини.LIVE писав, що країни G7 оголосили про збільшення допомоги Україні для проходження зими. За підсумками зустрічі в Парижі міністри закордонних справ домовилися посилити матеріальну та фінансову підтримку.