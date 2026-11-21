Люди в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун дав невтішний прогноз стосовно чисельності населення в Україні в 2030 році. За його словами, йдеться про близько 26,2 млн українців — від 25,5 до 26,8 млн осіб.

Про це Олександр Гладун розповів в інтервʼю ТСН.ua, передає Новини.LIVE.

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Чисельність населення в Україні в 2030 році

Гладун зазначив, що на початку 2026 року в Україні проживало орієнтовно від 27 до 29 млн осіб. Водночас він вважає більш реалістичною нижню межу цієї оцінки — трохи понад 27 млн людей.

За умови, що до 2030 року площа територій, які контролює Україна, залишатиметься незмінною, населення держави на початок того року може зменшитися до 25,5-26,8 млн осіб. Таким чином, середня оцінка становить приблизно 26,2 млн жителів. Можливе відхилення від цього показника оцінюється в межах 600–700 тисяч осіб.

Водночас Гладун зауважив, що ці оцінки можуть мати похибку через низку невідомих чинників. Для отримання точнішого прогнозу потрібно врахувати віковий і статевий склад населення, а також можливі зміни рівня народжуваності, смертності та міграційних процесів.

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Також на чисельність може впливатимуть інтенсивність бойових дій та можливі зміни територій.

За словами демографа, до 2030 року в Україні й надалі буде більше жінок, а не чоловіків.

Демографічна ситуація за віковим і статевим складом населення й надалі погіршуватиметься. Через недостатню народжуваність кількість дітей скорочуватиметься, натомість частка людей старшого віку поступово збільшуватиметься.

Серед українців під тимчасовим захистом у ЄС лише 6% становлять люди віком від 65 років. Це свідчить, що за кордон переважно виїхали діти та працездатне населення.

Гладун каже, що чисельність населення залежатиме від розвитку війни. Важливими викликами також будуть відновлення народжуваності та повернення українців з-за кордону.

Як писали Новини.LIVE, демограф Дмитро Шушпанов заявив, що через низку чинників чисельність населення України може зменшитися до 23 млн осіб. Серед головних ризиків він назвав старіння суспільства та скорочення кількості дітей.

А фінансовий аналітик Олексій Кущ переконаний, що навіть значні грошові виплати не здатні самі по собі підвищити народжуваність в Україні. Показник знизився до 0,7–0,9 дитини на одну жінку.