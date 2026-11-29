Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Демограф Олександр Гладун заявив, що народжуваність в Україні під час війни не зросте. За його словами, багато сімей розірвані. Крім того, війна підвищує смертність.

Про це Олександр Гладун розповів в ефірі День.LIVE.

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Демографічна ситуація в Україні

Очікується, що рівень народжуваності залишатиметься на нинішньому рівні або й надалі поступово знижуватиметься. Зокрема, люди відкладають народження до завершення війни в Україні.

"У нас взагалі скорочується чисельність населення. А чим менше чисельність населення, тим менше людей буде народжуватись в абсолютних числах. Крім того, дуже сильно впливає те, що багато наших громадян, особливо жінок репродуктивного віку, виїхали за кордон і проживають зараз в країнах Європейського Союзу, чи десь ще трохи далі", — каже Гладун.

Чимало українських родин зараз розділені — частина громадян перебуває за кордоном, а значна кількість чоловіків проходить військову службу. Така ситуація не сприяє зростанню народжуваності.

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Крім того, під час війни підвищується смертність. За словами демографа, існує явище передчасної смертності.

"І плюс у нас дуже шалений міграційний відтік був, особливо в 22-му році, в 23-му. Це теж призвело до скорочення чисельності населення. Якщо казати у перспективі, то все буде залежати від перебігу війни", — додав Гладун.

Як писали Новини.LIVE, Гладун оцінив можливу чисельність населення України у 2030 році. За його прогнозом, вона становитиме приблизно 26,2 млн осіб.

Раніше демограф Дмитро Шушпанов заявив, що через низку негативних чинників чисельність населення України може зменшитися до 23 млн осіб. Серед головних ризиків він назвав зміну вікової структури суспільства.