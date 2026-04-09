Главная Новости дня Рада вызвала для доклада главу НКРЭКУ

Рада вызвала для доклада главу НКРЭКУ

Дата публикации 9 апреля 2026 12:27
Юрий Власенко в Раде. Фото: пресс-служба парламента

Нардепы вызвали в Верховную Раду председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики Юрия Власенко. Причиной стало то, что недавно из-за принятия ряда нормативных актов, которые были приняты НКРЭКУ, были значительно уменьшены или остановлены генерирующие мощности во многих городах Украины. Это предложение поддержал 161 нардеп.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в четверг, 9 апреля.

Юрий Власенко выступит в Раде 28 апреля

Предложение озвучил нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов.

"У меня большая просьба поставить сейчас, а всех коллег поддержать, следующее предложение. Как вы знаете, недавно из-за принятия ряда нормативных актов, которые были приняты НКРЭКУ, были значительно уменьшены или остановлены генерирующие мощности во многих городах Украины. Именно поэтому я прошу вас поставить на голосование вызов сюда в Верховную Раду, или приглашение, как кому нравится, руководителя НКРЭКУ", сказал он.

Доклад запланирован на 12:30 28 апреля.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 апреля Верховная Рада приняла закон по имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышение безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики. Его цель объединить украинский энергорынок с ЕС.

Также Новини.LIVE писали об обновленном плане восстановления украинской энергетики. Его представил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время форума CERAWeek. Он призвал компании строить новую энергетическую архитектуру Украины.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
